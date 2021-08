Vacunación: 11 mil neuquinos recibirán la segunda dosis

Mañana llegan más vacunas de AstraZeneca que se destinarán en su totalidad a completar esquemas. Lo anunció el gobernador Omar Gutiérrez.

Con cerca del 90 por ciento de la población mayor de 18 años con al menos una dosis aplicada, el Gobierno provincial multiplica esfuerzos para que más neuquinos y neuquinas completen el esquema de vacunación contra el COVID-19.

“Mañana estaremos recibiendo 11 mil dosis del Laboratorio AstraZeneca”, dijo el gobernador Omar Gutiérrez y señaló que durante el trascurso de hoy se estará llamado -para la asignación de turnos- “a todas aquellas personas que tienen la primera dosis aplicada hasta el 3 de junio”.

Gutiérrez hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa que ofreció este lunes en el predio de la ex U9, acompañado por ministras y ministros de su Gabinete. Además de las vacunas de AstraZeneca, “tanto hoy como en las jornadas sucesivas seguiremos complementando esquemas a quienes recibieron la primera dosis de Sinopharm hasta el 10 de junio”, agregó.

El gobernador agradeció, una vez más, “el trabajo que están llevando adelante el personal de Salud y los voluntarios, a quienes en un gesto de acompañamiento al tremendo acto de solidaridad y amor que realizan, les vamos a estar abonando mañana martes el acompañamiento económico de 10 mil pesos”.

Respecto de la vacunación a niños y adolescentes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo, el gobernador contó que “se han inscripto 6.200, de los cuales ya hemos vacunado a 1.845” y recordó que “las vacunas están en la provincia, reservadas para todas estas familias”. Neuquén recibió 13.440 dosis de las vacunas que fueron donadas por el Laboratorio Moderna y Neuquén fue la primera provincia del país en distribuirlas y aplicarlas.

“Queremos agradecer y felicitar por el altísimo nivel de vacunación en la provincia; hay un gran triunfo en este proceso de vacunación de todo el pueblo neuquino, tenemos prácticamente al 90 por ciento de las personas mayores de 18 años con la primera dosis y cerca del 30 por ciento tienen el esquema completo”, dijo Gutiérrez y agregó: “No hay que quedarse en ese 90 por ciento, hay que seguir subiendo hasta llegar al cien por ciento”

Mensaje a la población

En tono reflexivo, el gobernador también les habló a aquellos neuquinos y neuquinas que aún no han decidido vacunarse. “Te pido que lo reflexiones y lo revises, hacelo por el otro y por la otra, hacelo por tu familia, por tus amigos y amigas; te invito a esta reflexión, porque no son pocas las situaciones en las cuales me encuentro y me dicen no la pasé bien con el COVID ¿Te vacunaste? No ¿Por qué? porque era sano, pero el COVID no distingue… Es exitosa la campaña, pero tenemos que redoblar el objetivo”, subrayó.

Anunció, además, que la provincia va a seguir descentralizando los centros de vacunación y, al mismo tiempo, va a iniciar gestiones ante el Consejo Federal de Salud (Cofesa) para que aquellos que se vacunaron con la primera dosis en una provincia y tuvieron que viajar por cuestiones de estudios o trabajo, puedan recibir la segunda en otra jurisdicción.

En Neuquén el 62 por ciento del total de la población ya tiene, al menos, la primera dosis; y busca que se implemente un sistema de reciprocidad entre provincias para asegurar que todos y todas pueden completar el esquema.

Por su parte, la ministra de Salud, Andrea Peve, destacó que la Provincia realiza “una búsqueda activa sobre las reacciones adversas que eventualmente puedan llegar a presentar niños y adolescentes vacunados contra el COVID-19. “Hasta el momento no tenemos registro de reacciones adversas”, más allá del dolor local en el sitio de la inyección, pero es algo que “se habla previo a la aplicación de la vacuna”, explicó.