UNA NUEVA OBRA, LA CASA DE LA IGUALDAD

By Florencia

En la conmemoración del día internacional del orgullo LGBT+ la municipalidad de Neuquén anunció la creación de la casa de la igualdad.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT+, la Municipalidad de Neuquén organizó una serie de actividades en las calles de la ciudad, y anunció que comenzó con la construcción de la Casa de la Igualdad, que se convertirá en un espacio de encuentro, capacitación y contención.

Luciana De Giovanetti, secretaria de Ciudadanía, contó que este lugar, que ya está en marcha, fue un compromiso asumido por el intendente Mariano Gaido. “Desde el inicio de la gestión comenzamos a trabajar, y nos plantearon la necesidad de tener un espacio que funcione como un centro de encuentro para capacitaciones, para contención y para trabajar en el fortalecimiento de todos los derechos del colectivo LGTB+”.

Respecto a sus objetivos dijo que será “un sitio municipal y la agenda estará marcada por las actividades que ellos y ellas vayan armando”.

“Será muy importante para aquellas personas que requieren acompañamiento en el transitar del reconocimiento a sus derechos, en el poder visualizarlos. Si bien no tenemos que generalizar, si sabemos que hay mucha gente que no tiene apoyo familiar o no tiene contención, y es entonces donde el Estado se debe hacer cargo y acompañar en este transitar y velar por sus derechos”, reflexionó De Giovanetti.

Detalló que estará ubicado en Catriel y Abraham, “es un sector de fácil acceso, al que llegan varias líneas de colectivo”

“Estaba previsto para concretarlo antes, pero la pandemia y la todas las cuestiones vinculadas a esto que nos atravesaron a la gestión nos retrasaron, pero hoy el objetivo es inaugurarlo en el mes aniversario de la ciudad que es en septiembre”, aclaró la secretaria municipal.