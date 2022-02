Trabajos de prevención frente a la emergencia climática

By Daniela

La emergencia climática continúa en la ciudad y la Municipalidad de Neuquén avanza con tareas de prevención en distintos puntos de la capital neuquina con 300 trabajadores municipales en la calle.

El subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, comentó que la emergencia climática continuará hasta el día viernes con lluvia moderada e intermitentes, a lo que destacó que “es importante que la lluvia sea espaciada en el tiempo porque nos permite a los equipos operativos seguir trabajando y poder drenar bien las calles que tuvieron algún problema el día domingo con la acumulación de agua”.

También, explicó que en el oeste y en el este “hay calles de tierra y la pendiente y la velocidad del agua hizo que se rompan calles por lo que ahora hay que hacer aporte de material y llevar maquinaria, eso comenzará a partir de que la lluvia cese”.

Por otro lado, señaló que hasta el momento no ocurrieron inconvenientes “más allá de algunas solicitudes a Defensa Civil de bolsas y arena para que no ingrese agua en hogares de familias neuquinas. Además, tenemos pedidos de autoevacuación, es decir, personas que se quiere evacuar a casas de algún familiar no a centros de evacuación».

Aclaró que las personas que necesitaron asistencia fueron derivadas a la línea 103 que es del área de Acción Social quienes les brindaron elementos de cobertura como chapas y nailon, como también módulos alimentarios.