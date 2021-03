Segunda fecha de la Copa Neuquén de LIFUNE

Se disputó la segunda fecha de la Copa Neuquén “Eduardo Losada”.

Resultados:

Alianza (5) Unión de Zapala (1)

Don Bosco (0) Petrolero Argentino (0)

Los Canales (2) Bicicross (2)

Rivadavia (0) El Porvenir (5)

San Patricio (6) Esperanza (0)

Añelo (1) Deportivo Rincón (1)

Centenario (1) Maronese (2)

Unión Vecinal (3) San Lorenzo (1)

Patagonia (8) Eucalipto (1)

Atlético Neuquén (1) Pacífico (0)

Independiente (2) Sapere (1)

Villa iris (1) Confluencia (1)

Lo que se viene… Sábado 27 de marzo de 2021

Unión de Zapala Vs. Petrolero

El Portvenir Vs. Los Canales

Deportivo Rincón Vs. San Patricio

Esperanza Vs. Añelo

San Lorenzo Vs. Centenario

Maronese Vs. Unión Vecinal

Eucalipto Vs. Atlético Neuquén

Pacífico Vs. Patagonia

Sapere Vs. Villa Iris

Confluencia Vs. Independiente

Foto: ADC.Patagonia