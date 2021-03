By Franco

Se inauguró la obra en defensa de los animales no humanos «Co Ciudadanos»

La Municipalidad inauguró este mediodía una obra artística llamada “Co ciudadanos” perteneciente al artista Martín Villalba. La escultura quedó emplazada en la rotonda que da acceso a la Isla 132 por calle Intendente Linares. El trabajo rinde homenaje a los animales no humanos, bregando por el respeto, cuidado y sus derechos.

En la oportunidad, el intendente Mariano Gaido contó que cuando comenzó la gestión «encontramos un sector muy olvidado, desvalorizado y destruido dentro de la Municipalidad de Neuquén llamado Zoonosis, y junto a todo el equipo de veterinarios, chicas y chicos que dejan el alma todos los días logramos transformarlo rápidamente”.

”Este es un momento histórico para la ciudad», dijo el intendente. «Sumamos una obra artística cercana a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén”, expresó Gaido.

Sobre la escultura, el jefe comunal se refirió al artista Martín Villalba diciendo que “tu arte nos despierta sentimientos”.

La subsecretaria de Ciudad Saludable, Andrea Ferracioli expresó que “lo que representa esta obra es el nuevo paradigma de los animales como sujetos de derecho. Con políticas de estado y desde el primer día gestión del intendente implementamos la transformación de un lugar espantoso en la valorización de los animales”

Esta obra, representa “la expresión de no al maltrato, no a la violencia, sí al respeto y la lealtad que debemos tener como cuidadores de animales por eso se llama Co Ciudadanos”.

“Ahora cuando todos visiten esta rotonda, esperamos que piense que debe cuidar y ser cuidador responsable de los animales no humanos”, agregó Ferracioli.

Por su parte, Martín Villalba contó que la está compuesta por un conjunto escultórico que representa en una sola obra, los personajes son: Zorri, Perri, Cone (zorro, perro, conejo) quien en este caso y dentro del universo, representa a los animales no humanos y sombrerudo. «Se rinde homenaje desde un nuevo paradigma, desde una nueva mirada hacia los amigos y compañeros que son los animales no humanos», agregó. Desde la perspectiva de los derechos los animales son sujeto de derecho en cuanto la propia ley penal castiga los actos de maltrato y crueldad, por ende establece un límite que se transforma en el derecho de los animales a ser bien tratados dignamente y sin crueldad.

Participaron del acto, la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo; el Fiscal Jefe, Maximiliano Breide Obeid; de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales ; el Ministerio Público Fiscal, división Montada y Cannes Alejandro Medel; por parte del Colegio Médico Veterinario, la vicepresidenta Guadalupe Plumed, la agrupación de Abogados y Procuradores en derecho animal, Noraly Melo y proteccionistas independientes de Neuquén capital.