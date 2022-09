SE CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

By Florencia

La Municipalidad celebró el Día Mundial del Turismo.

El municipio capitalino celebra el Día Mundial del Turismo con dos iniciativas que fortalecen la actividad turística de la ciudad de Neuquén. Por un lado, la presentación del Anuario Estadístico de Turismo del año 2021 y por otro, el reconocimiento a hoteles que participaron de la capacitación “Anfritriones de Nuestra Ciudad”.

Con respecto a la presentación del anuario, el secretario de Turismo y Desarrollo Social, Diego Cayol, señaló que es parte del trabajo que realiza el Observatorio Estadístico de Turismo, y en este sentido explicó que “se hace durante todo el año e incluye los porcentajes de ocupación hotelera en la ciudad y la evolución de cómo han impactado en la ocupación hotelera cada uno de los eventos que se llevaron adelante durante la gestión del intendente Mariano Gaido”.

“Se trata de hacer que estas cifras sean públicas para que todos tengamos la misma información para poder trabajar con ella en beneficio al turismo en la capital neuquina”, sostuvo Cayol.

En relación a los prestadores turísticos de la capital neuquina puntualizó que en la actualidad todos trabajan con la Municipalidad de Neuquén. A lo que explicó que hay tres ramas grandes: “Una es la de hotelería y gastronomía que trabaja a través de la Asociación de Hotelería y Gastronomía. También trabajamos con los hoteles que están por fuera de este esquema a través de la cámara que nuclea a todos los comerciantes de la ciudad, y con gastronómicos a través de otras asociaciones; y con aquellos que hacen turismo activo que son los que hacen actividades turísticas tales como, la flotada, el ciclo turismo o kayak, entre otras”.

Por su parte, Mariana Fernández, subsecretaria de Turismo, comentó que en la presentación participan prestadores privados, Acipan, la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, junto a agencias de viajes.

“El lema principal de este año es repensar el turismo entonces convocamos a todos a repensar a la ciudad capital como una ciudad turística. Para esto lo que estamos presentando en esta ocasión es el Anuario Estadístico de Turismo elaborado en el 2021 y estamos haciendo la comparativa con este año”, explicó.

“Estamos muy contentos. Aquí trabajamos variables de la oferta y demanda y en base a eso repensamos las características tan importantes para el desarrollo del turismo”, agregó la funcionaria.

Luego, comentó que también se entregarán certificados del programa Anfitriones de Nuestra Ciudad, que consiste en la capacitación del personal de contacto de establecimientos hoteleros: “Es un programa amplio que va a seguir desarrollándose en los años venideros porque nos vamos actualizando permanentemente”.

Fernández contó que participaron en el programa 128 personas de los hoteles Apart Hotel Rivadavia 815, Illia 121, Apart Hotel Leloir Suites & Meetings, Hostel Mandala Inn, Hostel Punto Patagónico, Hotel y Apart Hotel Land Express, Hotel Iberia, Hotel Crystal, Casino Magic Hotel, Hotel del Comahue, Hotel Comahue Business, Neuquén Tower Hotel, Hotel Neu 354 y el área de Atención al Ciudadano de la Municipalidad.