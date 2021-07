Sábado de vacunación con primera y segundas dosis

By Franco

La Provincia del Neuquén espera la llegada de otras 21.400 dosis en total. El gobernador subrayó que la juventud neuquina es “ejemplo de amor, solidaridad y responsabilidad”.

Tras destacar a la juventud neuquina como “ejemplo de amor, solidaridad y responsabilidad”, el gobernador Omar Gutiérrez anunció que este sábado arribarán a la provincia otras 21.400 dosis de vacunas contra el COVID-19, 14.247 de las cuales se destinarán a quienes se vacunen por primera vez y 7.153 a completar esquemas.

“En el transcurso de mañana estaremos recibiendo 11.200 dosis del laboratorio Sinopharm y 10.200 del laboratorio AstraZeneca”, anunció el gobernador para explicar luego que de las vacunas de origen chino “se van a destinar 9.267 dosis a la primera vacuna y 1.933 a completar el proceso de vacunación de aquellas personas recibieron la primera dosis hasta el 23 de junio”. Mañana comenzarán a llamarlos desde los centros de vacunación.

Indicó además que “de las 10.200 dosis AstraZeneca, 5.220 serán para completar esquemas, incluidos todos aquellos que recibieron la primera dosis hasta el 22 de mayo” y señaló que también van a ser llamados a partir de mañana. Las restantes 4.980 dosis se destinarán a quienes se vacunen por primera vez, es decir los jóvenes.

Precisamente los jóvenes volvieron a recibir el agradecimiento y reconocimiento público del gobernador. “Como me dicen las trabajadoras y trabajadores del sistema vacunatorio, son los únicos que no preguntaron de dónde venía la vacuna o cuál era el laboratorio; son los únicos que estuvieron cinco horas haciendo fila y no esbozaron una sola protesta o crítica”, señaló durante una conferencia de prensa que ofreció esta mañana.

“Son los únicos que se tuvieron que retirar porque no alcanzaron esa día las dosis y se fueron sin protestar, confiados en que al otro día serían vacunados”, sostuvo Gutiérrez y destacó que “tras vacunarse aplauden y zapatean de alegría más fuerte que nadie”.

“Tenemos un presente, porvenir y futuro tremendos si dejamos que ellos lo construyan” sostuvo y anticipó que, desde las 14 de mañana, los esperan en el colegio Don Bosco y en el estadio Ruca Che para continuar con el exitoso programa de inmunización; como así también sucederá en todas las ciudades de la provincia. “La juventud es un ejemplo de amor, solidaridad y responsabilidad; fueron los primeros que se anotaron como voluntarios”, subrayó el gobernador.