SÁBADO DE ADOPCIÓN RESPONSABLE DE ANIMALES

La Municipalidad alcanzó las 50.000 castraciones y este sábado realizará una jornada de adopción responsable de animales.

La Municipalidad de Neuquén, a través de la subsecretaría de Ciudad Saludable, realizará este sábado una nueva jornada de adopción responsable de perros y gatos, desparasitación y promoción de derechos animales. La actividad se desarrollará en el Paseo de la Costa de 17 a 20.30.

Andrea Ferracioli, subsecretaria del área, destacó que estas jornadas se realizan en el marco del programa Primavera Saludable, de la secretaría de Ciudadanía que encabeza Luciana De Giovanetti.

“En esta ocasión estarán presentes las proteccionistas independientes y los animales de Bienestar Animal, que tiene cachorros y perros adultos para dar en adopción”, explicó.

Además, indicó que se hará entrega de pastillas desparasitadoras de perros y gatos y se hablará sobre derecho animal. Por otro lado, Ferracioli destacó que se encontrará a disposición el Registro de Animales en donde las y los vecinos podrán anotar a sus perros temperamentales. En este caso, la funcionaria puntualizó que ya hay más de 2000 animales inscriptos.

“Apuntamos a la no compra de animales porque hay muchos que no tienen hogar y que no tienen otra posibilidad si no se las da una persona. Tenemos muchos cachorros que han abandonado también, por esto apuntamos a la educación y a la castración”, dijo la subsecretaria. En el marco de este trabajo, agregó que desde el área se le dio hogar a 290 animales que estaban en adopción.

“La Municipalidad dispone de ocho quirófanos en toda la ciudad con turnos constantemente, hemos participado de las jornadas latinoamericanas porque somos ejemplo en el país y hemos alcanzado las 50 mil castraciones, es un numero muy importante”, destacó.

Ferracioli explicó que la castración brinda una mejor calidad de vida pera los animales no humanos, ya que reduce el cáncer de próstata en los machos, el de útero en las hembras y las enfermedades venéreas.

La funcionaria puntualizó que según las estadísticas que se realizaron actualmente hay 1,80 animales no humanos por vivienda, siendo 1,18 perros y el resto felinos. “Es muy alto el número de felinos en relación a los números que arrojaron estudios que se realizaron hace mucho tiempo atrás”.

Destacó que en la ciudad de Neuquén el 70 por ciento de los perros y gatos están castrados “pero todavía falta y seguimos avanzando y apuntando a la castración simultánea. Estamos contentos porque la gente esta a favor y si no sería por eso, no hubiésemos llegado a ese número tan alto en ese programa”, agregó.

Por otro lado, informó que los quirófanos móviles en este momento están en los barrios Hi.Be.Pa, en la comisión vecinal del barrio Parque Industrial, Altos del Limay y Confluencia Rural. Sumado a los cuatro fijos que están en Novella y Godoy, en Parque Industrial Este y en Riccheri.