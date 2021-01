Retiran más de 70 carteles publicitarios en situación de irregularidad

By Franco

El municipio neuquino comenzó esta mañana con un operativo en las calles que tiene como fin retirar de la vía pública todos los carteles publicitarios que no cumplen con las reglamentaciones vigentes. Gabriela Cagol, subsecretaria de Comercio, contó que en 2020 se hizo un relevamiento en toda la ciudad para verificar la situación de estas grandes estructuras ubicadas en diferentes puntos, y se comprobó que más de 70 se encuentran en situación irregular.

«En el marco del ordenamiento del uso de la vía pública hicimos un relevamiento y nos encontramos que los carteles que están ubicados en los márgenes de la ruta nacional 22 y la ruta provincial 7 están sin habilitación municipal, o aquellos pocos que tenían se encuentran con los permisos vencidos de hace más de tres o cuatro años», informó Cagol.

Además contó que no cumplen con las ordenanzas municipales, ni con la legislación nacional, «en este sentido no tiene supervisión en cuanto a estructura de cartel, no hay presentado seguros de cobertura ante algún riesgo, y están en condiciones de conservación muy deteriorados».

«Frente a este panorama el intendente Mariano Gaido nos indicó priorizar la seguridad de los vecinos y vecinas, y también la seguridad vial ya que genera distracción en los conductores. Por esto y de manera inmediata pusimos en marcha estas tareas de retiro de los carteles», contó Cagol y destacó que algunas empresas los van a sacar por sus propios medios y «y en los otros casos los va a el municipio con trasladado del costo a la empresa tal como lo establecen las ordenanzas vigentes».