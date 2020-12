Rescataron 46 bañistas en los balnearios habilitados

By Franco

El equipo municipal de guardavidas rescató a 46 bañistas de las aguas del Limay durante la semana que pasó, en la que hubo fuertes vientos pero temperaturas ideales para pasar el día en los balnearios.

También se hicieron 244 acciones preventivas por seguridad de los visitantes y para evitar situaciones que pudieran poner en riesgo sus vidas.

“La prevención es parte de la tarea cotidiana de los guardavidas que patrullan y se acercan a hacer sugerencias a los bañistas respecto de las corrientes o los pozones que hay para que no haya inconvenientes”, dijo el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio.

En el balneario Gustavo Fahler (ex Río Grande) se realizaron 25 rescates, 11 más en un remolino peligroso de agua a la altura de calle Linares, 4 en la Isla 132, 2 en el Sandra Canale (ex Gatica), otros 2 en Linares, 1 en el Albino Cotro (ex Municipal) y 1 en la Isla Verde.

En especial, Baggio destacó que esta semana los guardavidas volvieron a realizar capacitaciones con profesionales del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN): “En el Fahler se organizaron estaciones de primeros auxilios practicando vendajes, objetos empalados y posibles torniquetes”.

“En el balneario Brun ded Duclot (ex Valentina) se realizó una nueva capacitación de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) bajo protocolo COVID-19 respetando el distanciamiento y el uso de barbijo, practicando las entradas al agua, nadando dos vueltas sobre el bollado con guardavidas húmedo y seco, para finalizar el circuito con RCP a muñecos”, precisó.

“En esta gestión las capacitaciones se hacen al principio de la temporada y no al final, algo para destacar”, subrayó el funcionario, quien indicó que se extienden a los 130 guardavidas que participan del operativo.

“También esta temporada se destaca por tener más equipamiento de salvataje”, dijo y celebró la última de una serie de incorporaciones, “una canoa nueva con dos remos en el Gustavo Fahler”.

En el Albino Cotro, por ejemplo, se llevaron a cabo asistencias en canoa, con rescates y asistencias poniendo en uso la nueva tabla de inmovilización e indicó que con la nueva tabla race se realizan asistencias en el remolino de Linares. “En Solalique el sector se mantiene seguro en el agua gracias a los 5 puestos de guardavidas”, indicó.

Baggio recordó que por prevención, continúa la medida de restricción del 50% de ocupación en los balnearios. Por otro lado, mencionó que se trabaja de manera articulada con el Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) e indicó que en la última semana se realizaron primeros auxilios a 82 personas. De esas, dijo, tres fueron trasladadas a centros asistenciales en ambulancia.