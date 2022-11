REGATA DE LA CONFLUENCIA CON 500 PALISTAS

By Florencia

El Paseo Costero se estrenará con la Regata de la Confluencia en la que competirán 500 palistas de la región, del país y el mundo.

El intendente Mariano Gaido lanzó esta mañana la 1ª Regata de la Confluencia, una competencia que tendrá a los ríos Limay y Neuquén y a 500 palistas de la región, el país y el mundo como protagonistas. La actividad se desarrollará este fin de semana y constará de una etapa recreativa y otra competitiva.

“Años atrás comenzábamos soñando una ciudad que le permita a los vecinos disfrutar del río de manera igualitaria, libre y gratuita. Esto es el resultado de un trabajo en equipo”, aseguró el intendente durante el lanzamiento.

En este marco, Gaido señaló que hace tiempo no se podía recorrer el río Limay desde Balsa de Las Perlas hasta la Confluencia y destacó que las nuevas obras sobre el Paseo Costero permitirán a las y los vecinos acompañar esta regata desde una bicicleta o caminando.

Gaido invitó a la ciudadanía a disfrutar de esta competencia, al mismo tiempo que les agradeció a las y los participantes “por confiar”. “Estamos trabajando mucho en la organización para que sea de excelencia como todos los eventos deportivos que realizamos”.

“Lo que estamos rescatando es la identidad de nuestra provincia”, apreció el vicegobernador Marcos Koopmann y recordó que se trata de “una cultura que hace 30 o 35 años habíamos dejado de lado”. “Si no construimos nuestra identidad, no respetamos nuestra historia, no vamos a tener futuro porque se construye teniendo presente de dónde venimos y el remo ha contribuido muchísimo”, dijo.

Felicitó a los organizadores por esta iniciativa “a la que dijimos que sí y sumando siempre vamos por más, este año con dos etapas y en el próximo esperamos agregar más integrando a otras localidades de la provincia de Neuquén”.

“Tomamos el compromiso de que los ríos y los lagos tienen que ser libres en Neuquén, va a ser una de las principales acciones que vamos a llevar adelante”, sostuvo

Por su parte, el secretario de Deportes y Actividad Física, Mauricio Serenelli, aseguró que “estamos muy felices porque este evento es histórico, soñado y es el resultado de un trabajo en equipo. Es una actividad que viene para quedarse y que va a prestigiar las orillas de los ríos Limay y Neuquén”.

Sobre el evento, Serenelli aseguró que es relevante poder “generar una regata donde van a haber más de 500 participantes, y donde se une la parte recreativa y la competitiva, ya que van a estar presentes todas las modalidades del canotaje, la familia, adolescentes, clubes y palistas”.

Sobre las etapas de la regata, el funcionario precisó que serán dos: Una recreativa que comenzará el sábado a partir de las 16 en el balneario Valentina Brun de Duclot hasta llegar al Paseo de la Costa.

“En este recorrido, los deportistas recreativos y competitivos van a disfrutar de todo el Paseo que se fue inaugurando durante la gestión del intendente Gaido y el público presente va a poder apreciar a los mejores deportistas que tiene la región”, detalló.

La etapa competitiva -que contará con la participación de importantes palistas de nivel internacional, nacional y regional- se realizará el domingo a partir de las 10 y largará en el sector del tercer puente que une Neuquén con Cipolletti. El recorrido será de 17 kilómetros hasta llegar al Paseo de la Costa, pasando con anterioridad por el Parque Agreste, “uno de los hitos históricos de la gestión por lograr el acceso a las costas del río Neuquén para las familias”, dijo Serenelli.

Toda la competencia va a estar acompañada por el operativo de seguridad de la provincia, Bomberos, Guardavidas, Policía y Prefectura Naval Argentina, que “van a estar colaborando estos dos días y a quienes queremos agradecerles”.

Serenelli agradeció también la participación de todos los clubes, “porque cuando comenzamos con esta idea con el intendente Mariano Garrido y el vicegobernador Marcos Koopmann queríamos unir al canotaje y esta es la manera en que lo logramos”.

“Esta es la primera regata de la Confluencia que vino para quedarse y la idea es que todos los años podamos agregar una nueva etapa”, contó emocionado Serenelli.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, agregó que la regata tiene el espíritu de “igualar a toda la ciudadanía” y de defender los recursos naturales.

“Nadie defiende lo que no conoce y tenemos que conocer los ríos, no solo por la obra de infraestructura del Paseo Costero sino también desde el agua”, sostuvo Baggio. “Ojalá que está crezca e iguale en historia a la regata de Río Negro que en cantidad de participantes ya la superamos”, sentenció el subsecretario.

Por su lado, el diputado provincial Mariano Mansilla mencionó la decisión política del intendente de liberar las costas de la ciudad de Neuquén, “ese es el dato trascendente”. “Los remeros cruzaban los alambrados con los botes para poder meterse en el río”, recordó a la par que mencionó que esta regata es “un récord mundial, se anotaron cerca de 500 y van a haber en la carrera 14 o 15 palistas internacionales, va a ser una competencia tremenda”.

Por último, Pascual Orellana, palista de la ciudad, expresó que “es una alegría de que se hayan puesto al hombro este evento que sirve para visibilizar este deporte que nos caracteriza como neuquinos”.

“Estoy contento por todo lo que se está haciendo”, agregó y destacó que este tipo de acciones representan un apoyo para los remeros y para el canotaje de la región, que está creciendo mucho.

“Hoy le vamos a dar un impulso mayor con semejante evento para que se visibilice lo que hacemos diariamente”, finalizó el deportista.