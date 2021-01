Recomienda hacer un uso racional de la energía

By Franco

Frente a las altas temperaturas que se registran en la provincia, el EPEN recomienda cuidar el consumo de energía eléctrica y hacer un uso solidario del mismo.

Atentos a las altas temperaturas reinantes y pronóstico de días calurosos con máximas y mínimas elevadas, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) recomienda realizar un uso racional y solidario de la energía eléctrica en edificios y hogares en donde ello sea posible. Si bien las instalaciones y la infraestructura eléctrica se encuentran preparadas ante dicha situación, se busca evitar alcanzar el límite técnico de su capacidad.

Algunas medidas a tener en cuenta son, procurar no dejar luces encendidas en los espacios que no se estén utilizando y programar a no menos de 24°C los aires acondicionados, ya que cada grado extra representa un 8 % más de consumo. Además, se recomienda limpiar los filtros cada 6 meses, para que el equipo funcione de manera eficiente y climatizar sólo los espacios que se estén usando, apagando el equipo al retirarse.

En el caso de heladeras y freezer verificar que los burletes de las puertas estén en buen estado para evitar pérdidas de frío. Abrirlos sólo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible. Además, es recomendable ubicarlos alejados de las fuentes de calor y al menos a 15 cm de paredes o muebles.

En el caso de los televisores y otros artefactos: desconectarlos cuando no se utilizan, ya que aún apagados continúan en “stand by”. Se calcula que hasta un 15 % del consumo energético de los hogares puede ser producido por esta función. Y desenchufar el cargador del celular para que no produzca un consumo innecesario.

Usar el lavarropas en su máxima capacidad de carga con el programa de «lavado económico» (si lo tiene), para ahorrar agua y electricidad.