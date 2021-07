Recomendaciones para cuidar el agua

Ante la situación hidrológica de la cuenca de los ríos Neuquén, Limay y Negro, es importante cuidar el agua para garantizar la disponibilidad de la misma.

A raíz de la declaración de emergencia hídrica de la cuenca de los ríos Neuquén, Limay y Negro, desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén, a través del Departamento de Salud Ambiental, se recuerda a la población que la adopción de medidas simples, contribuyen a cuidar un recurso tan valioso como lo es el agua.

En este contexto y con el objetivo de garantizar la disponibilidad de agua, el Comité de Alerta Hídrico Ambiental (CAHiA) y la cartera sanitaria provincial trabajan actualmente de manera coordinada en la elaboración de recomendaciones para los neuquinos y neuquinas.

Al respecto, desde el Departamento de Salud Ambiental indicaron: “El agua es indispensable para nuestra vida y nuestra salud, por lo que consideramos importante compartir simples puntos para que entre todos cuidemos este recurso”.

Por este motivo es imprescindible adoptar algunas medidas, tales como:

-Cerrar la canilla mientras: lavas tus dientes, tu cabello, y enjabonas los platos (abrir sólo para enjuagar).

-Ducharse en no más de 5 minutos (en bañera podemos gastar más de 200 litros).

-Regar, limpiar veredas o lavar el auto con balde en vez de manguera.

-No usar el lavarropas para lavar pocas prendas.

-Instalar en inodoros el botón que permite elegir poca descarga de agua.

-No utilizar el inodoro como basurero.

-Regar las plantas a la mañana temprano o por la noche.

-Verificar que canillas y tanque de la vivienda no tengan fugas.

-Evitar comprar envases plásticos de un solo uso o elegir los reciclados.

-Elegir productos biodegradables para limpiar el baño y usar poca cantidad.