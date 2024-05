Quince provincias se podrían quedar sin ver la Copa América

La Televisión Pública no llegó a un acuerdo con los dueños de los derechos para transmitir la Copa América 2024. De esta manera, en caso de no haber arreglo, en nuestra provincia el canal estatal tampoco podrá retransmitirlos

La competición continental se podrá mirar en tres canales, pero ninguno llega de forma gratuita a 15 provincias argentinas, informó La Política Online.

“El gobierno no logra torcer a Telefé y Torneos para poder transmitir la Copa América por la TV Pública y 15 provincias se quedarían sin ver a la Selección Argentina. La señal solo llega a 9 provincias en todo el país y en el gobierno amagaron con gestionar una transmisión en ‘espejo’ en la TV Pública para evitar el escarnio popular. La TV Pública es el único canal de aire que llega a todo el país”, indicó el medio.

De manera insólita y a pesar de ser un negocio redondo para la TVP, “los libertarios no mostraron real interés en transmitir los partidos. Si bien queda una última negociación en curso, todos los actores involucrados ya dan por hecho que no habrá acuerdo para que la TV Pública obtenga los derechos de retransmisión”. De esta manera, en La Pampa y el resto de las provincias en las que Telefé no tiene retransmisión por aire, habrá que pagar para ver el último torneo de Messi y Di María juntos.

Sin acuerdo.

Desde el Estado nacional no mostraron demasiado interés en retransmitir el torneo continental, y la TV Pública no llegó a un acuerdo con Paramount y Torneos, que son los dueños de los derechos de transmisión de los partidos. Por lo tanto, no podrá transmitir la Copa América 2024 y no existirá ninguna transmisión liberada para la población argentina. De esta manera, la Televisión Pública Pampeana, que es la única señal que llega a algunos localidades de la provincia, tampoco podrá tomar las imágenes de la transmisión.

Hace algunas semanas, se confirmó que Telefe había conseguido los derechos televisivos para transmitir la Copa América 2024, algo que muchos consideraron que significaba que la TV Pública no iba a poder hacer lo mismo. Esto se basaba en la Ley 25.342, la cual indica que los partidos de la Selección argentina deben estar liberados de forma obligatoria.

Único canal abierto.

Pero eso no fue lo único, sino que algunos minutos después se confirmó lo que sucederá: “Telefe será la única cadena en televisión abierta que tendrá los partidos de la Selección argentina. Las negociaciones entre las autoridades de TV Pública con Paramount y Torneos no arribaron a buen puerto y no habrá acuerdo de sublicencia”, señaló C5N. Esto último significa que el canal líder del rating transmitirá de forma gratuita al equipo de Scaloni, pero no con llegada a todo el país, por lo que para acceder a la transmisión de los partidos será necesario tener un servicio de televisión pago, ya sea por cable, satélite o streaming.