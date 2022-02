Presentaron el “Plan director de obras pluviales” para la ciudad

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Omar Gutiérrez, junto funcionarios de los gabinetes de ambos mandatarios brindaron esta mañana una conferencia de prensa en la que presentaron el Plan director de obras pluviales y de sistematización de canales entre la Municipalidad y el gobierno provincial.

Durante el encuentro, que se realizó en la Sala de Situación de la Municipalidad del Centro, se detalló cómo se desarrolló el temporal de cuatro días que se vivió en la ciudad, cómo funcionaron los sistemas pluviales y cuáles son las obras proyectadas.

En el mismo sentido, se detalló que la Municipalidad de Neuquén ya concretó y finalizó entre 2020 y 2021 obras pluviales con una inversión de más de $330 millones, además tiene en este momento proyectos que se están ejecutando por $232 millones y prevé para este año otros más de mil millones de pesos con proyectos que están en proceso de licitación o se lo estarán durante 2022.

«Estamos llevando adelante un Plan director de Obras Pluviales en la ciudad de Neuquén que se trabaja en conjunto con provincia”, sostuvo el jefe comunal al mismo tiempo que recordó las iniciativas que se están ejecutando con el Plan Capital, a lo que resaltó que “estas obras que estamos desarrollando se vieron claramente en lo que fue la última tormenta, se comprobó realmente como se escurrió mucho más rápidamente y los resultados positivos en toda la capital neuquina. Por supuesto esta es una etapa, y necesita otra etapa de obras”.

Destacó que se trata de un trabajo en conjunto y resaltó la excelente relación con el gobernador Gutiérrez: “Acá es donde se evalúa y profundiza el crecimiento de una zona, de una provincia, de una ciudad, de una metrópolis, en relación a que no hay grietas. Cuando no hay grietas todos nos ponemos a trabajar codo a codo. No es la característica de este gobierno municipal echarle la culpa a nadie ni buscar en la historia para ver qué ha sucedido, nosotros nos ponemos a trabajar y resolver los problemas, a buscar las soluciones, realizamos los proyectos ejecutivos y destinamos los fondos para hacer las obras”.

“Sabemos cuáles son las iniciativas, no vimos el tema desde la oficina, yo estuve en todos los sectores de la ciudad como lo estuvieron los equipos municipales y provinciales de manera permanente”, agregó.

También, explicó que la Municipalidad acompaña la obra estructural del Arroyo Durán que lleva adelante Provincia, también habló de la importancia “del desarrollo del canal Pastor Pluis para todo el oeste, específicamente para el barrio San Lorenzo; el canal Necochea, que es una obra que anuncié y va a permitir evacuar el agua en momentos de lluvia; las piletas de retardo que van a estar en el Parque Lineal del Oeste; un pluvial muy importante que es el de la avenida San Juan, de más de 800 millones de pesos”.

En esa línea, enfatizó que la última se ejecutará con fondos propios “gracias al superávit y la buena administración que tenemos y que los invertimos directamente en obras esenciales”.

A lo que enumeró iniciativas como la del Arroyo Villa María; la del canal Leguizamón y la de pluviales en la calle Brown. “Vamos a desarrollar un plan de intervenciones específicas y puntuales en todos los sectores de la ciudad que hemos monitoreado: el caso de la calle Perito Moreno, entre Río Negro y Chubut, el caso de la calle San Luis e Intendente Carro, en Valentina y en Polvorines. Son obras que eran necesarias hace muchos años, se creó un pueblo, una ciudad, una metrópolis y una gran capital y se desarrollaron obras sin los pluviales”, manifestó el intendente.

Dijo que todas son “fundamentales y son obras muy importantes con una gran inversión”. “No hay en la Patagonia anuncios de estas inversiones que tengan que ver con obras pluviales”, agregó el jefe comunal.

El gobernador Gutiérrez aseguró que la provincia vive parte de las consecuencias del cambio climático y que “llegaron para quedarse y hay que gestionar políticas públicas a partir de su reconocimiento”.

En este sentido, subrayó que “Mariano (Gaido) está llevando obras importantes para consolidar a esta ciudad en una de las principales capitales del interior del país. A lo largo de estos años, Neuquén fue generando un proceso de crecimiento a través de los acuerdos que hizo la Provincia y que impactaron en un crecimiento vertiginoso poblacional, que fue generando una demanda de obras que requiere esto que estamos haciendo en conjunto”

En este marco, se refirió a proyectos como la Colectora del Oeste, el Plan Maestro del Oeste o el abordaje de la confluencia: “estos acuerdos que estamos logrando demuestran el abordaje trasversal y vertical de las políticas, así como hicimos con el diseño de la Planta de Tratamiento Tronador, con la Colectora del Centro y la del Oeste. Todas las obras que se fueron haciendo y las que vengan las vamos a hacer con un plan sistémico”, dijo el gobernador.

Por otro lado, destacó los trabajos pluviales que se realizaron en otras oportunidades y aseguró que evitaron mayores inconvenientes durante la lluvia.

Alejandro Nicola, secretario de Coordinación e Infraestructura, se refirió en principio al temporal que azotó a la ciudad en estos últimos días. “La precipitación fuerte de dio en dos momentos claves que fueron el domingo y el miércoles, pero en cuatro días tuvimos 90 milímetros acumulados y la media anual es de 189 milímetros, es decir que en 4 días llovió el 48% de lo que llueve en un año en condiciones normales”. “Otro parámetro a tener en cuenta es que la media de febrero, según las estadísticas, es de 17 milímetros, estamos hablando de más de 5 veces del total de febrero en solo cuatro días”.

En este marco, Nicola hizo un repaso de las obras que se hicieron y aseguró que funcionaron bien durante el temporal. Y luego dio detalles de obras muy importantes que se están terminando y otras que este año se pondrán en marcha.

Sobre lo que está en marcha o se finalizó se refirió al Canal Solalique, dijo que ya hay una parte “construida en hormigón y ya estamos terminando la otra. Es un aliviador del Durán que en condición de contingencia queda habilitado para desaguar 4 metros por segundo”.

“De Crouzeilles, ya tenemos una parte sistematizada en cruce con Zeballos, más otro proyecto muy importante que tiene Recursos Hídricos en este canal”, agregó.

Hizo un alto en su discurso y valoró la importancia del avance de la pavimentación, “en las calles pavimentadas que también se hacen con pluviales y cordón cuneta que aporta soluciones y mejora las consecuencias de las lluvias”.

También destacó los pluviales de Chile y Olascoaga, de San Luis, de Batilana, el ingreso a la ciudad en el Acceso Norte que funcionó muy bien, los 5 puentes del canal Bejarano, el pluvial de San Martín entre Salta y Miguel A. Camino, los puentes sobre el Arroyo Villa María en el Paseo Costero.

“En la Avenida Argentina, zona centro, el funcionamiento fue bueno, vimos que en lugares donde antes pasaba varias horas anegadas escurrió más rápido, y ahora para completar estamos licitando el pluvial de Yrigoyen y Diagonal 9 de julio que complementa a los pluviales del centro”.

Respecto a lo que se viene, mencionó que “para este año tenemos un proyecto troncal, que es el canal de la calle Necochea, una obra de $1200 millones. Ya se asfaltó la colectora de esta calle, y ahora estamos licitando la construcción de la troncal de doble mano, y abajo irá el canal que hoy es a cielo abierto”.

“Otra obra de trascendencia es el colector San Juan el proyecto ya está listo y es de más de $800 millones. Este va a desaguar 5 metros por segundo al río Neuquén, agua que hoy está entrando al Villa María”, puntualizó Nicola en su presentación.

Sobre la obra Avenida Mosconi, ex Ruta 22, el secretario municipal confirmó que se proyecta un rediseño de pluviales: “Se hacen todos nuevos y conectados a distintos canales que van a alivianar al Durán y al Villa María”, sumó.

“En Néstor Barro, Primero de Enero y Poliansky donde hay un gran cañadón que viene del acceso de los barrios del norte, ya terminamos el diseño de todo el sistema pluvial, los puentes que van y la pavimentación, estamos próximos a convocar a la licitación para hacer esa obra”, agregó luego.

“Además -indicó- en todo el oeste hay 11 lagunas de retardo en lo que va a ser el Parque del Oeste, estas lagunas durante el pico máximo acumulan agua hasta 30 mil metros cúbicos y lo que produce es un retardo para que el agua baje. Esto es muy importante, ya construimos tres y estamos licitando todo lo otro”.

Agregó que “otro anuncio importante es que vamos a hacer una revisión total del arroyo Villa María del sistema de su nacimiento hasta su desembocadura”.

También detalló que para este 2022 se ejecutarán obras pluviales en Los Polvorines, en el barrio Barreneche, en el Canal Pastor Pluis, de efuerzo en el pluvial calle Illia, de refuerzo pluvial en el canal Leguizamón, en la calle Félix Vitale (canal de bombeo), entre otros que enumeró.

Sobre las obras de Provincia, el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho, explicó que “la segunda etapa de la obra que estamos ejecutando entre la Avenida Olascoaga y la calle Río Negro es el final del Arroyo Durán”.

En este sector, Carvalho describió que “el Arroyo tiene antes de la Olascoaga un ancho de 8 metros y en ese sector pasando esta Avenida hay una sección de 2 metros que es donde tenemos el problema por gente que está instalada en forma ilegal”.

Para que esas personas puedan ser trasladadas y reubicadas en un sector cercano “está actuando la Justicia, por lo que el lunes vamos a comenzar paulatinamente con la demolición de esas viviendas, tras la rúbrica de convenios acordados con esas 9 familias que tuvieron buena predisposición sabiendo de la problemática que ocasiona el Arroyo no sólo para ellos, porque se les inundan las casas, sino que ellos saben la consecuencia que ocasiona la acumulación de agua para toda la ciudad”.

Respecto a las etapas siguientes de las obras a desarrollar en el Durán, el funcionario aseguró que “van a solucionar definitivamente el problema”. Se trata de la obra de un nuevo puente en la calle Leguizamón que costará 450 millones de pesos y el cual tendrá un revestimiento de hormigón desde la calle Gatica hasta la Saavedra. Posteriormente trabajaremos en una cuarta etapa del Durán, que ya cuenta con el visto bueno de a través del fondo Hídrico Nacional y estamos buscando el financiamiento de cerca de 420 millones de presos. Otra a de las obras importantes es el colector pluvioaluvional del Oeste, desde el hipódromo hasta la Policía Montada, el cual es un proyecto de mil novecientos millones de pesos que tendrá otro subsidio también proveniente del Fondo Hídrico Nacional, que tendrá otras obras complementarias como el canal en la calle Zeballos”.

“Se trata de una obra importante que va a permitir recibir el agua que viene desde Senillosa y Plottier y sumada a esta obra estamos haciendo el proyecto ejecutivo, que será financiado con fondos propios, de la obra que nos permitirá descargar todo lo que viene de Plottier y Senillosa antes de la localidad de Plottier hacia el río Limay”.

También, anunció que junto a Nación llevarán adelante la obra «Plan maestro Pluvioaluvional de la Confluencia. Es algo muy nuevo, todavía no está implementado y hay 30 localidades de todo el país que van a hacer ese proyecto». Comentó que desde Nación le dijeron «de ejecutarlo en Neuquén Capital por la envergadura de la ciudad, por el movimiento que tiene y el ingreso de gente», a lo que él respondió que «la Confluencia no puede ser tomada como una localidad. En la parte hídrica se toma como cuenca, por ejemplo, el límite de la calle Río Colorado no es el límite entre Plottier y Neuquén, no lo respeta el agua, es toda una cuenca que arranca en Senillosa, Plottier, Neuquén, Centenario y Vista Alegre. Entonces el plan maestro tiene que ser para todas las localidades, a lo que aceptaron y están terminado de armar los papeles para darle vialidad».

«Nosotros, desde la Provincia, sabiendo de la problemática del cambio climático, que vino para quedarse y nos está generando muchas tormentas y cada vez más frecuentes, estamos ejecutando y hemos realizado planes de obras de pluvioaluvionales en todo Neuquén y estamos buscando financiamiento», manifestó Carvalho.