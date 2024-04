Pedro Sánchez no dimite como presidente del Gobierno

Pedro Sánchez lo ha anunciado tras cinco días de reflexión por la apertura de diligencias contra su mujer por un posible delito de tráfico de influencias.

“Tras estos días de reflexión tengo la respuesta clara: si aceptamos que la acción política permite el ataque a persona inocentes, no merece la pena; si permitimos que la contienda partidista justifique el odio, no merece la pena”, así ha empezado su comparecencia el presidente del Gobierno este lunes desde el palacio de la Moncloa.

“No hay honor que justifique el sufrimiento de las personas que uno quiere”, ha continuado. “Necesitaba parar y reflexionar. Duele vivir esta situación que no deseo a nadie”. “Hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse y reflexionar. He actuado desde una convicción clara”.

Esta decisión la ha tomado tras cinco días de reflexión, algo inédito en la historia de la democracia española. El primero en saberlo ha sido el Rey Felipe VI, a quien Pedro Sánchez se lo comunicó en la misma mañana de este sábado.

“Sea cual sea nuestro oficio vivimos en una sociedad en que se exige martener la marcha a toda costa, pero hay veces en que la única forma de avanzar es deterser, reflexionar y decidir por dónde podemos caminar (…) O decimos ¡basta!, o esta degradación de la vida pública nos condenará como país”.

Vivimos en una sociedad en que se exige martener la marcha a toda costa, pero hay veces en que la única forma de avanzar es deterser

Presidente del Gobierno

“Esto no es una cuestión ideológica, es respeto, dignidad, principios que van más allá de las opiniones políticas (…) Tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos dirijan el sistema político, que los acusados tengan que demostrar su inocencia, que la mujer tenga que volver al ámbito doméstico, habremos hecho un daño irreparable a la democracia”.

El presidente del Gobierno ha estado acompañado en esta jornada de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero así como de otros líderes del Partido Socialista como Santos Cerdán que han acudido al palacio de la Moncloa para arroparle.

Saca pecho de su gestión

Pedro Sánchez ha puesto en valor el “progreso económico” y “la paz social”. Además, ha pedido “a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo herido”, y denuncia un “movimiento reaccionario mundial” que quiere imponer su agenda con bulos y mentiras.

La decisión la ha tomado, en parte, gracias a las movilizaciones de este fin de semana a su favor. “Gracias a esa movilización social, que ha influido en mi decisión, comparto lo que he decidido, he informado al jefe del Estado: he decidido seguir, con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno”.

El Rey, el primero en saberlo

Sánchez ha empezado el día trasladándose al palacio de la Zarzuela para comunicar al monarca en persona su decisión. La noticia llega después de un terremoto a nivel social y político, con todo tipo de reacciones en la oposición y movilizaciones en las calles.

El presidente del Gobierno alegó en una carta pública a la ciudadanía que se había cruzado una línea roja, se estaba haciendo daño a su mujer y que necesitaba reflexionar acerca de su permanencia en el Ejecutivo ante el daño que este hecho le había causado a su familia.

“Sé que la carta que envié pudo desconcertar, porque no responde a un cálculo político. Es cierto. He mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible”, ha explicado hoy.

El terremoto político que desató la decisión de Sánchez es mayúsculo, con manifestaciones a favor y en contra de su figura en diferentes puntos del país, siendo la más multitudinaria la que llevaron a cabo este sábado sus seguidores frente a la sede de su formación en Ferraz.

“Pedro, estamos contigo”

La cúpula del Partido Socialista cerró filas en torno a él en un Comité Federal histórico que se retransmitió incluso en directo y que comenzó con un rotundo: “Pedro, estamos contigo”, pronunciado por la número dos, María Jesús Montero.

La oposición ha recrudecido el tono estos días, acusándole de no dar explicaciones, de dejación de funciones y de estar llevando a cabo una estrategia de victimización para ganar el relato político.

Diferentes teorías sobre su futuro

En estos últimos días han surgido todo tipo de teorías sobre lo que haría Pedro Sánchez. Él ha tomado la decisión en solitaria antes de comunicarla a la ciudadanía española y a su partido este lunes.

Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez.Andrea Comas/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

Retraso de las listas para las elecciones europeas

Esta situación está afectando incluso a la campaña para las elecciones europeas, pues si bien ya se conoce la candidata del PSOE (Teresa Ribera), la confección de las listas se ha retrasado al martes.

Las reacciones internacionales no tardaron en llegar desde un primer momento, con mensajes de paoyo al presidente por parte de otros líderes de la izquierda mundial como el colombiano Gustavo Petro o el brasileño Lula da Silva. Lo mismo hicieron, en Europa, el líder del Partido Socialista de Portugal, el alcalde de Roma o el primer ministro de Albania.

Pedro Sánchez y Lula da Silva.Eraldo Peres/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Es la primera vez que un presidente del Gobierno en España detiene su agenda “para reflexionar” y podríamos estar ante la segunda dimisión de un presidente en la democracia española.

¿De qué acusan a la mujer de Pedro Sánchez?

La mujer de Pedro Sánchez está en el punto de mira desde que un juzgado de Madrid abriera diligencias en su contra por un posible delito de tráfico de influencias relacionado con el rescate del Gobierno a la aerolínea Air Europa. Begoña Gómez conocía a un alto directivo de esta empresa.

Desde el Partido Socialista quitaron credibilidad a la decisión del juez y a la denuncia que presentaba errores de forma y la interpuso un sindicato que ha sido descrito como “de extrema derecha” por parte de la izquierda española, Manos Limpias. Cabe destacar que pese a la apertura de diligencias, Begoña Gómez no ha sido imputada.