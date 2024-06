Paul McCartney anunció 2 shows en Argentina para octubre 2024

En una noticia que emocionará a miles de fanáticos, Paul McCartney confirmó su regreso a Argentina para el 2024. El ex Beatle se presentará en dos shows imperdibles: el 5 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires y el 23 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Un concierto inolvidable

McCartney, uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos, promete una experiencia inigualable para los amantes de la música. Con un repertorio que abarca sus 60 años de carrera, el show incluirá clásicos como “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run” y “Let It Be”, además de temas de su etapa solista y con Wings, y por supuesto, de The Beatles.

Entradas a la venta

Las entradas para el “Got Back Tour” en Argentina estarán disponibles a partir del miércoles 12 de junio a las 10:00 horas, exclusivamente en la web oficial de All Access.

Habrá una preventa exclusiva para clientes Santander American Express durante 48 horas o hasta agotar stock. Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general con todos los medios de pago. Los clientes de Santander Amex podrán abonar en hasta 6 cuotas sin interés.

No te pierdas la oportunidad de vivir una noche mágica con uno de los más grandes músicos de la historia.

Más información:

Fecha: 5 de octubre de 2024

Lugar: Estadio Monumental, Buenos Aires

Entradas: www.allaccess.com

Precios: A confirmar

¡Prepárate para rockear con Paul McCartney!