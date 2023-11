By Florencia

Por los calores que se avecinan, la ciudad de Neuquén lanzó el Operativo de Seguridad en los balnearios habilitados.

El Operativo de Seguridad Balnearia inició ayer en la ciudad de Neuquén de manera anticipada atento al pronóstico de las altas temperaturas que se avecinan y que convoca a las familias a refrescarse en las aguas del río Limay y a realizar deportes náuticos.

En principio, se encargarán en esta primera quincena de la seguridad 35 guardavidas en los cinco balnearios y a partir del 1 de diciembre 160 que se distribuirán preventivamente incluso en sectores no habilitados pero que son popularmente concurridos por vecinos y vecinas.

A todo esto, custodian desde esta jornada prácticamente los 16 kilómetros de costa del ejido capitalino 5 equipos de moto de agua y 2 equipos de semirrígidos, que patrullan desde el límite con Plottier hasta el de la ciudad de Cipolletti por el curso del río.

Este es el segundo año consecutivo que se adelanta el comienzo del operativo por el calor que llega anticipadamente, se hará en estos 15 días de 14 a 20 y en diciembre el horario se extenderá pues “los vecinos eligen la zona balnearia para recrearse, para ingresar al agua, y es nuestra obligación cuidar y trabajar en seguridad ciudadana”, afirmó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, en la presentación del operativo de Seguridad Balnearia presidida por el intendente Mariano Gaido.

“Neuquén Capital es una de las primeras ciudades del país que comienza con el operativo de verano, para, obviamente, en los cinco balnearios habilitados tener la cobertura de guardavidas con la colaboración de Policía y SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén) y, por supuesto el valiosísimo aporte de los compañeros y compañeras de mantenimiento para que todo esté impecable”, puntualizó.

Los balnearios que se encuentran habilitados son el Albino Cotro (Municipal), el Gustavo Fahler (ex Río Grande), el Sandra Canale (ex Gatica) y el Brun de Duclot (ex Valentina).

Baggio destacó el “esfuerzo y compromiso de las y los guardavidas, además es nuestra obligación trabajar en la prevención sabiendo que el Limay está muy crecido, 900 metros cúbicos que merecen mucho cuidado”.

Gabriel Rambado, director Operativo de Balnearios, informó que el operativo finalizará el 31 de marzo y que está todo organizado para que la temporada sea exitosa. Además, subrayó la importancia de tener a cargo un equipo profesional de guardavidas que recientemente hicieron la reválida en aguas abiertas del Limay.

A su vez, Araceli Balboa, neuquina, guardavida desde hace seis años y hace tres que forma parte del Operativo, destacó la calidad de la indumentaria entregada por el municipio: “Las costuras de las prendas para esta temporada están perfectas, la calidad de la tela tiene protección UV que es muy importante porque estamos todo el día al sol”.

A su vez, Gimena Madera, jefa y una de las pocas mujeres que participa del patrullaje náutico, indicó que con las embarcaciones profundizan la seguridad debido a que “hay gente que se acerca a la orilla en sectores peligrosos y esto ayuda muchísimo desde la prevención y en la emergencia”. También destacó que este año se incorporó un cuatriciclo para el patrullaje.