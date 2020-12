Nuevo servicio directo de colectivo desde el oeste neuquino hacia los balnearios

By Franco

Desde hoy funcionan dos servicios especiales de colectivos urbanos hacia los balnearios municipales para que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan disfrutar el verano a pleno. La gran novedad es la incorporación de una línea que sale directamente del corazón del oeste neuquino.

Es la que llega al balneario Valentina Brun de Duclot desde el centro de transferencia de Novella y Necochea, uniendo el oeste con el suroeste.

La otra es similar a la puesta en marcha en la temporada anterior, vinculando el centro con los balnearios del sur, y que sale desde las calles Mitre y Olascoaga, en el Parque Central.

Ambos servicios funcionan de lunes a lunes, de 9 a 23. A este esquema se suma una extensión de la línea 101 para llegar al nuevo balneario de Solalique al fondo, a lo que se agregan los 6 servicios actuales que complementan y completan el sistema actual.

“Es un nuevo servicio fundamental: un cole que llega al balneario de Valentina Sur y que sale corazón del oeste permitiendo a cada vecino y a cada vecina disfrutar este hermoso balneario, donde estamos desarrollando 1.300 metros lineales de veredas de 4 metros de ancho para que tengan la oportunidad de realizar actividades recreativas”, anunció el intendente Mariano Gaido.

“Tenemos puesta la mirada en la situación de pandemia, en poder brindar todos los servicios para que se pueda hacer uso de los espacios públicos de manera responsable y ordenada”, siguió.

El intendente recordó entonces los trabajos efectuados en todos los balnearios y de ampliación de la costa ribereña poniendo en valor esos espacios para que las familias disfruten este verano particular, con servicios de lunes a lunes de guardavidas, puntos verdes, sanitarios y de limpieza y mantenimiento.

Los balnearios habilitados son el Albino Cotro (ex Municipal), el Sandra Canale (ex Gatica), el Brun de Duclot, el Gustavo Fahler (ex Río Grande) y el nuevo de Solalique al fondo.

El secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán, informó que la “línea Verano en el río” que une el centro con los balnearios del sur consta de dos unidades que tienen su inicio en el Parque Central, sobre calle Mitre, con una frecuencia de 30 minutos.

Desde este punto tomará por Avenida Olascoaga, La Pampa, Aconcagua, llegará al balneario Gustavo Fahler, luego irá por Leguizamón, Río Senguer, Gatica, llegando al ingreso del balneario Sandra Canale.

La otra línea que llega al balneario Brun de Duclot tiene una frecuencia de 80 minutos. Comienza en Novella y Necochea, para seguir por Godoy, Belgrano, Rohde, Drury, Catan Lil, ingresar a Valentina Sur urbana, seguir por Bustos Pérez, San Ignacio, Esquel, Futaleufú, y llegar a la rotonda de acceso a Balsa Las Perlas y al balneario de Valentina.

“Creemos que vamos a tener un acompañamiento muy importante porque Valentina es un balneario muy popular, se ha acercado mucha gente en estos días previos a fin de año”, dijo Morán y aclaró que en los colectivos “solo pueden ir 10 personas paradas” por disposición del Ministerio de Transporte.

Por su lado, Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte, destacó que la puesta del servicio en el oeste “tiene que ver con que el intendente escucha la demanda de la gente” y no descartó incorporar más unidades en el transcurso del verano.

En cuanto a las líneas que complementan este servicio, se trata de la 101, de extensión de Solalique y el río, uniendo el centro con el suroeste de la ciudad; la 102, que conecta el centro y Balsa Las Perlas con el balneario Valentina Sur; la 14, que relaciona el sector noroeste más lejano con el balneario Gustavo Fahler; la 15, que vincula a los barrios Confluencia al sur y Terrazas del Neuquén al norte con calle Linares y el balneario Albino Cotro.

Por otro lado, la línea 3 conecta desde Rincón de Emilio al norte con los balnearios Gustavo Fahler y Sandra Canale y la 17 comunica al barrio Sapere al noreste con el balneario al sur de Gatica, Sandra Canale.