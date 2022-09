By Florencia

El Intendente y el Gobernador dejaron inaugurado el nuevo Parque Lineal de las Bardas.

En el marco de los festejos por el 118 aniversario de Neuquén, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Omar Gutiérrez dejaron inaugurado esta mañana el nuevo Parque Lineal de las Bardas, un paseo de 1500 metros lineales que permite contemplar la ciudad desde la meseta.

Durante el acto el intendente Gaido expresó que “este lugar era un sueño de los pioneros, que la ciudad creciera a las bardas”, en relación a los escritos de Joaquín V. González y su afán por resaltar la belleza de esta zona del Valle.

“Una obra no es solo cemento y caños. Esto fue el fruto del esfuerzo de vecinas y vecinas que confiaron porque muchos me decían que no íbamos a poder y hemos inaugurado dos barrios con mil lotes con servicios, la confluencia de los ríos y 27 kilómetros de Paseo Costero”, agregó el intendente sobre algunas de las acciones realizadas en estos dos años y medio de gestión.

“Aquí donde algunos decían que era un lugar inviable, vinimos los neuquinos y junto a los laburantes, demostramos que era posible y hoy tenemos un Parque Lineal que pone en valor las bardas, los barrios y el inicio del Polo Tecnológico que permitirá que chicos y chicas de Neuquén puedan estudiar aquí sobre Vaca Muerta”, sostuvo.

Por su lado, el gobernador resaltó que “esto es transformar recursos en riqueza, es poner en valor la meseta, es haber confiado en los asociados a cada una de las instituciones que participan en la planificación”.

“Es con un municipio presente -continuó- que puede llevar adelante esta iniciativa de una inversión de estas magnitudes porque tiene las cuentas ordenadas”, sostuvo Gutiérrez y aseguró que “es estricta justicia social barrial porque además de los 25 kilómetros de Paseo Costero se pone en valor cada lugar de la capital neuquina”.