Monitorean las costas de los ríos ante las crecidas

By Daniela

Ante el anuncio de mayor erogación del cauce del río Limay, la Municipalidad, a través de Defensa Civil, monitoreará las riberas por prevención y mantendrá cerrado el acceso a la Península Hiroki.

Francisco Baggio, subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, explicó que desde este viernes habrá mayor erogación sobre el río Limay, que pasará a incrementar su caudal a 600 metros cúbicos por segundo.

“Desde hace 14 días se multiplicó el caudal de río Neuquén debido a las intensas lluvias que se precipitaron en la provincia y pasó de 80 a 600 m3/segundo. El Limay, por la necesidad de generar energía hidroeléctrica, tendrá que aumentar su caudal este viernes también a 600 m3 por segundo”, detalló.

Esta crecida sumará al río Negro un caudal de 1200 m3/segundo y no generaría inconvenientes en las costas de la ciudad, según indicó el funcionario. Aún así, sostuvo que tanto Defensa Civil municipal, como la AIC y Recursos Hídricos controlarán las zonas bajas por prevención.

Por esta razón, además se mantendrá cerrado el acceso a la Península Hiroki, en la confluencia de los dos ríos.

Además, Baggio alertó que se podrían generar elevaciones de la napa freática en algunos barrios costeros: “Particularmente nosotros estamos monitoreando barrios ribereños como Confluencia Rural y Urbana para verificar que las defensas costeras no tengan ningún inconveniente. No lo han tenido con estos caudales, pero a este nivel no se daba hace 17 años”, finalizó.