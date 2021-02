Mi Verano Canta tiene dos nuevos ganadores

Yanina Vivas y Cristian Balsamello son los dos nuevos ganadores de “Mi Verano Canta”, el certamen de la Municipalidad que da la posibilidad a aficionados y cantantes de la ciudad de tener visibilidad y ser votados por las y los vecinos.

A la fecha el sitio de Facebook tiene 12.000 miembros, así que se ha popularizado en poco tiempo. Lucila Lanchas de 11 años, Camila Feliziani de 14 y Johana Arriagada de 26 años concursaron, ganaron y de premio tienen un videoclip profesional que les facilita golpear las puertas hacia el mundo artístico.

Está en juego la 6° votación para participantes de más de 50 años de edad y la fecha límite para elegir al que más guste por su voz y empatía cierra este domingo.

La cantidad de participantes refleja el éxito de la convocatoria, de lo que habló el secretario de Cultura, Deportes y Actividad Física, Mauricio Serenelli, cuando señaló “estamos contentos porque el certamen tuvo mucha participación, nos mandaron sus videos y hoy logramos tener dos representantes, tanto femenino como masculino, y la posibilidad de que con una sponsor oficial, Pan American Energy, poder empezar a trabajar en la edición, en el trabajo y en la filmación de los vídeos”.

Del mismo modo, Silvia Labrin, subsecretaria de Cultura, anticipó “la idea de darle continuidad a todos los seleccionados desde la secretaría. Hay algunos que son aficionados y otros que no, que realmente son personas profesionales y que necesitan el apoyo para poder despegar un poco más o para poder decidir dedicarse a esto. Así que desde la subsecretaría de Cultura lo que vamos a hacer es darle seguimiento a cada uno de los de los seleccionados para que no quede solamente en el videoclip”.

“Cantar es una pasión”, confesó Yanina Vivas, de 37 años de San Lorenzo Norte, quien ganó interpretando un tema nuevo de Sole, “estudio canto hace varios años y también soy aficionada, me gusta estar en los karaoke y además concurso que hay me anoto”, contó.

Cristian Balsamello tiene 48 años, vive en Copol y fue el más votado en su categoría. Relata de este modo su experiencia: “Me anoté hace un par de meses como solista, formó parte de una banda también y salió, me había olvidado y me llamaron, fue una linda experiencia”. “Contento porque es un mimo”, deslizó, “ayer estuvimos charlando con el productor, es linda la idea, me gustó, me mostró algunas cositas, muy linda calidad y me gustó la filmación”.