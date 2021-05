By Franco

El intendente Mariano Gaido anunció que en Neuquén por el coronavirus se mantienen las medidas en defensa de la actividad económica y del trabajo en la ciudad y comunicó que serán eximidos 4.400 pequeños y medianos comerciantes del pago del segundo semestre de la licencia comercial.

Las dos noticias generaron un gran alivio a los representantes de las cámaras de comercio e industria (ACIPAN) y de la construcción, y de las asociaciones de hoteleros y de gimnasios y clubes que estuvieron presentes esta mañana en la sede de la Municipalidad durante el mensaje del jefe comunal.

“Siguen con los mismos protocolos preventivos, aforos y funcionamiento como hasta ahora que han demostrado ser efectivos y que no generan focos de contagio”, confirmó Gaido, “queremos fortalecer el dinamismo, que sigan en el mismo camino”.

“En lo que respecta a la gastronomía y a la actividad comercial no hay nuevas restricciones: vamos a seguir acompañando con los mismos protocolos y aforo de 50%”, dijo y reiteró que “está demostrado que no es el sector donde se producen contagios”.

“Queremos acompañar porque es el motor económico de la ciudad, genera empleo y también lleva adelante una tarea muy importante en la pandemia con la detección temprana de casos de contagio a partir del cumplimiento de los protocolos con la toma de temperatura a los clientes”, agregó el intendente.

Acerca de los gimnasios y clubes, ratificó que continúan abiertos para chicos y chicas, adultos y personas con discapacidad.

De la obra pública y privada recordó que durante el 2020 se construyeron 250.000 metros cuadrados y en lo que va de este año se superaron los 100.000 metros cuadrados. “Siguen con los mismos protocolos, con el mismo funcionamiento”, corroboró. “Queremos fortalecer el dinamismo para quienes invierten y vengan a invertir, queremos que sigan en el mismo camino”, expresó.

Sobre el final, Gaido confirmó que frente a una apertura casi total, el municipio adhirió a la disposición del gobierno provincial de cierre del casino y suspender suspensión de las reuniones sociales entendiendo que “es una cuestión de responsabilidad social de cada vecino y vecina”.

El secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, aclaró que en el segundo semestre serán eximidos del pago de la licencia comercial 4.400 pequeños y medianos comerciantes que facturaron menos de $4.620.000 en el año 2020. Son el equivalente al 40% de las licencias activas de la ciudad, informó.

“Tenemos posibilidad de hacerlo porque las cuentas fiscales del municipio están saneadas y nos permite acompañar a estos sectores para que puedan continuar con sus actividades comerciales sin afectar los servicios esenciales que presta la Municipalidad” dijo y estimó el costo fiscal en alrededor de $15 millones.

“Entendemos que no es solamente rol del Estado, que nosotros, los representantes de las instituciones, tenemos que acompañar y eso hemos hecho”, consideró Abel Garrido, de la cámara de Gimnasios, quien además invitó “al intendente y a todos los colegas a seguir trabajando juntos dando el ejemplo de una comunidad organizada”.

“Agradecer a Mariano porque venimos observando desde el año pasado la significación e importancia que le da a la actividad privada, eso para nosotros es esencial en este país y provincia”, aseguró Gustavo Amman, presidente de la asociación Hotelera y Gastronómica. “Creemos que la prioridad sigue siendo la sanidad y desde nuestra asociación nos pusimos en busca de un equilibrio justo entre la cuestión económica y la sanitaria, y también lo observamos en la intendencia de la ciudad”.

A su turno, Daniel González, de ACIPAN, destacó que el turismo “siempre conlleva un movimiento en todo el comercio. Neuquén se caracteriza por tener un turismo corporativo en congresos o eventos y la actividad comercial y el ente vienen a cumplir un rol muy importante. Tenemos que prepararnos para que cuando se vuelva activar la actividad, estar en las mejores condiciones”.

“Creo que el año 2020 nos dejó muchas experiencias y de esas experiencias hemos visto que realmente la actividad económica es fundamental para que no se caigan las empresas, porque sin empresas no hay trabajo y sin trabajo no hay riqueza y tampoco hay recursos del Estado”, sostuvo a su vez Giulio Retamal, de cámara de la Construcción.