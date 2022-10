By Florencia

Nora Serrano de Salvatori recibió las Llaves de la Ciudad por su trabajo en la lucha y prevención contra el cáncer de mama.

Esta mañana, el intendente Mariano Gaido, junto al gobernador Omar Gutiérrez y el vicegobernador Marcos Koompann, entregó las Llaves de la Ciudad a Nora Serrano de Salvatori, y en su nombre a toda la institución que representa, LUNCEC (Lucha Neuquina contra el Cáncer), que desde hace 50 años cumple una función esencial y sin descanso en la ciudad y en la provincia trabajando en la prevención y detección del cáncer de mama.

Gaido resaltó que “es un momento emocionante para la ciudad. Con Marcos (Koopmann, vicegobernador) y Omar (Gutiérrez, gobernador) vinimos a llevar adelante un reconocimiento a Nora, una mujer luchadora y neuquina”.

“No es casualidad que Neuquén se haya transformado en lo que es, sino que es fruto de muchos que confiaron en esta provincia”, sostuvo el intendente.

“La llave es un reconocimiento a la tenacidad de estos 50 años “, explicó y señaló “que esta llave abre puertas y habla del corazón de Neuquén”.

Nora Serrano de Salvatori no pudo disimular su emoción por el reconocimiento, y en sus palabras dejó plasmado una vez más su pasión por la tarea diaria en esta lucha.

“Es muy difícil rememorar los 50 años porque tendría que hablar muchísimo, les agradezco de corazón por este acompañamiento”, dijo y aclaró: “El logro no es solo nuestro, esto se puede porque somos muchos y gracias a esa unión de las instituciones, las fundaciones, de los particulares y de los gobiernos que nos acompañan estamos acá. Todos nos acompañan, nunca nos cerraron una puerta”.

Habló sobre su tarea en toda la provincia, sus recorridos por el interior que contó que le apasionan y marcó su anhelo de sumar un odontomóvil, un oftalmóvil “porque hace falta”, y otro móvil más para llegar con las mamografías a los sectores más remotos de la provincia.

“Siempre hay para hacer un montón, pero todo lo que se va haciendo suma. No es solo dinero sino la unión de la gente que no baja los brazos. Tenemos que seguir luchando contra este flagelo, porque con la prevención nos podemos salvar”, aseguró Nora que con sus 82 años no deja de acompañar a su equipo de trabajo a cada rincón de la provincia.

“Sigamos caminando todos juntos. Es lo que tenemos que hacer. Este es un centro de amor, de prevención, y siempre hay alguien que nos acompaña y para acompañar”, dijo y agradeció especialmente a sus compañeros de trabajo y la comisión directiva de LUNCEC.

Por su parte, el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, agradeció “esta cruzada solidaria que lleva adelante hace 50 años Nora”. Además felicitó al intendente por, en nombre de la ciudad, hacer este reconocimiento a Nora.

“Tu semilla cayó en tierra fértil -le dijo a Nora haciendo alusión a la parábola de la semilla- y como esta hay muchas instituciones que hacen un gran trabajo solidario”.

Destacó la importancia del acompañamiento de la familia de Nora “que la apoyan 24 horas todos los días y hace décadas”. En este sentido, recordó el papel de “Pedro Salvatori que apoyó esta cruzada solidaria”.