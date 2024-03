Lanzan nueva línea de becas para garantizar la equidad educativa y capacitación laboral

Desde la Dirección de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, se dio a conocer que el próximo miércoles 27 de marzo, se lanza una nueva etapa de inscripción para acceder al plan provincial Redistribuir Oportunidades, Becas “Gregorio Álvarez”, con el objetivo de continuar garantizando la equidad educativa y la capacitación laboral en toda la provincia del Neuquén.

Esta nueva etapa del plan provincial contempla dos nuevas modalidades de becas, una destinada al trayecto educativo de “Formación Profesional” y otra, para “Terminalidad de la escuela Secundaria”.

En el caso de quienes quieran inscribirse para Formación Profesional, los requisitos son: tener hasta 35 años de edad, no contar con un trabajo formal, tener secundario completo, ser neuquino/a de nacimiento o demostrar 5 ó más años de residencia en la provincia.

Además, poseer un ingreso mensual que resulte igual o menor a 3 (tres) veces el salario mínimo, vital y móvil; o, si forman parte de un grupo familiar con 3 ó más personas en edad escolar, un ingreso de hasta 4,5 veces el salario mínimo, vital y móvil. Para el primer caso el monto tope de ingresos del grupo familiar es de $608.400, y para el segundo caso de $912.600. También se debe acreditar que se cursan estudios en una institución de gestión oficial/pública, dependiente del ministerio de Educación de la Provincia del Neuquén, no estar incluido en el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROG.R.ES.AR) ni en el Programa Nacional Fomentar Trabajo, así como no recibir otra beca o subsidio destinado al mismo fin.

Para las becas orientadas a Formación Profesional, se señaló, además, que se van a estimular rubros vinculados a los sectores socioproductivos de “Construcción”; también de “Mecánica, Metalmecánica y Metalurgia”, de “Energía eléctrica”, así como los relacionados a “Estética”. En particular, se dará prioridad, además, en el otorgamiento de la beca, a aquellas mujeres que se inscriban para cursos de oficios que, en forma tradicional, han sido desarrollados por hombres – como albañilería, mecánica, soldaduras, carpintería-.

Para la documentación a presentar se detalla que las personas que declaren ser desocupadas y/o amas de casa, deberán subir también declaración jurada ante el Juez de Paz, de que no perciben ingresos y su negativa de ANSES; fotocopia de ingreso, de todo integrante del grupo familiar mayor de 18 años, recibos de haberes o declaración jurada de ingresos; las personas que no poseen recibo de sueldo deben presentar constancia negativa de ANSES y declaración Jurada de ingresos de las actividades no formales. En caso de situación de compromiso de la salud, deberán subir el certificado médico que lo acredite y la constancia de alumno regular o inscripción al curso y título secundario.

Enel caso de las becas destinadas a Terminalidad de la escuela secundaria común, los requisitos son: ser estudiantes egresados entre los años 2020, 2021 y 2022, pero que no titularon por tener 5 o más materias previas del secundario; ser neuquino/a de nacimiento o acreditar 5 o más años de residencia en la provincia. Para acceder a este beneficio no existen requisitos vinculados al o los ingresos del grupo familiar. Quienes quieran acceder no pueden estar incluidos en el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROG.R.ES.AR), tampoco deben recibir otra beca o subsidio destinado al mismo fin que la misma (FINES – EGRESAR).

El objetivo es que quienes no titularon la escuela secundaria común, por adeudar más de 5 materias, puedan hacerlo y proyectarse a futuro a través de la educación, para dar continuidad a su formación.

Se describió también que en la dinámica dispuesta para la modalidad de becas de terminalidad secundaria, se prevé el agrupamiento de las materias para que dichos estudiantes puedan cursarlas y rendirlas de manera on line, a lo largo de tres bimestres en el año. La ayuda económica consiste en dos pagos de $30 mil, que permitan cubrir el gasto de paquetes de datos móviles para poder acceder al dictado virtual de las materias adeudadas.

La documentación a presentar, para postular a las becas de terminalidad, contempla completar el formulario de inscripción en la Plataforma de Inscripción (con carácter de Declaración Jurada), fotocopias de DNI (ambos lados) y del Libro Matriz, donde figuren las materias adeudadas. Una vez realizada la preinscripción y de ser seleccionada/o, se les enviará notificación electrónica comunicando dicha condición, e informando día, lugar y horario para acercar la documentación respaldatoria.

Para ambas líneas de becas toda la documentación requerida durante la evaluación, deberá ser acreditada, caso contrario la postulación será desestimada.