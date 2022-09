El Intendente realizó el lanzamiento del plan “Dale Gas” para barrios vulnerables.

El intendente Mariano Gaido lanzó el plan “DALE GAS” que llevará a las puertas de los domicilios de 7000 vecinos y vecinas de sectores informales y de asentamientos no municipales de la ciudad de Neuquén este servicio esencial en el plazo de un año. La inversión es de $500 millones y como muestra de la decisión política comenzaron hoy a ejecutarse las redes en las tomas Pacífica y Juvenil.

El anuncio lo hizo esta mañana en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y constituye la continuidad de los trabajos que la Municipalidad viene haciendo en materia de regularización de barrios históricamente marginados.

Abastecidos con redes de agua y energía eléctrica, ahora la herramienta de gestión “DALE GAS” impacta de manera directa a 1800 familias y esto es posible, insistió el intendente Gaido en el inicio de su presentación, en que “tenemos una administración eficiente y superávit a través de un esfuerzo importante que hacen los vecinos, ya que el 80% cumple en tiempo y en forma con el pago de las tasas”.

“Hemos dispuesto que de ese superávit, $500 millones sean destinados a resolver una situación histórica de la ciudad”, expresó e interrogó por qué en la capital de Vaca Muerta asentamientos de 15 años de antigüedad no tienen gas. “¿Qué nos pasó?”, repitió varias veces. “Dijimos que llegábamos a gobernar la ciudad para continuar lo que estaba bien y allí donde había que corregir lo íbamos a hacer”, dijo dando cuenta de la decisión.

A través de “DALE GAS” se intervienen 17 sectores informales: Tres Arroyos (Confluencia Urbana), Auca Mahuida (Centro Oeste), Paimún y Tronador (Confluencia Rural), Huertas Comunitarias y Even Ezer (Villa Ceferino), Alto Godoy (Gran Neuquén Norte), Limay (Limay), La Familia (Barrio Militar), Estrella Federal (Villa Ceferino), Pacífica – Progreso (Gregorio Álvarez), Juvenil y El Morro (Progreso), La Laguna (San Lorenzo) y El Obrador (Gran Neuquén Norte).

El sector Los Hornos en Valentina Norte y el Mirador en Colonia Nueva Esperanza son, por otro lado, algunos de los asentamientos no municipales que también se ven beneficiados.

En este marco, Gaido recordó que el punto de partida fue la creación del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) y que era el primero de la plataforma de gobierno que presentó como candidato: “Me decían que no iba a poder, y en dos años y meses de gobierno llevamos entregados más de 1000 lotes con todos los servicios”.

“Acá no son aportes ni de Nación ni de provincia –remarcó- pero aun así podemos porque los neuquinos administramos bien los recursos y tenemos superávit: $500 millones van a ser destinados al IMUH para que en un año los vecinos de todos los barrios de Neuquén tengan la disponibilidad en la puerta de sus casas de poder conectarse al gas”.

Por su lado, Marco Zapata, presidente del IMUH, puntualizó que se viene trabajando en distintos aspectos de la cuestión habitacional, por un lado con la creación de loteos y por otro lado con dotar de red de infraestructura a asentamientos de la ciudad.

“Dentro del universo de asentamientos hay 24 de dominio municipal y de esos 15 aun no cuentan con el servicio de gas”, dijo, para lo cual se ha venido trabajando en los proyectos ejecutivos de redes y de ordenamiento urbano “para poder instalar en algunos casos el primer servicio y en los que ya hay redes eléctricas y de agua, el gas natural”.

Informó que este plan incluye la construcción de las redes troncales de distribución de gas y las conexiones domiciliarias, “desde ahí hacia adentro será tarea de la familia” pero anticipó que se está trabajando en otro programa para que los beneficiarios puedan gozar del servicio dentro de sus hogares.

En la misma línea, la secretaria de Ciudadanía, Luciana De Giovanetti, recordó que su cartera fue creada por el intendente con el objetivo de trabajar en derechos humanos. “El acceso a los servicios públicos es un derecho de todas las personas que habitan en la ciudad así que quiero felicitar al equipo que hizo posible esta tarea”, enfatizó.

A este trabajo lo catalogó como de “estricta justicia social para vecinos y vecinas que no tenían o no tienen aún hoy las condiciones de igualdad. Nosotros trabajamos desde el día uno por la igualdad para la gente que más lo necesita, para los más vulnerables”. “En una provincia donde tenemos gas para exportar teníamos vecinas y vecinos que no contaban con este servicio y que con las inclemencias climáticas no la pasan bien”, argumentó.

A su vez, el concejal por el MPN, Jorge Rey, destacó la importancia del IMUH “porque se puede llevar adelante este desarrollo que durante años no se hizo”, y aseguró que “es un plan esencial para las familias neuquinas, más que nada en las épocas invernales cuando se sufre mucho del frio”. “Llevamos dos años y nueve meses de gestión y se cumplió con la plataforma de gobierno, se hicieron obras y el intendente impone cada vez un ritmo de más y más y eso ahora es justicia social para cada uno de los habitantes de la ciudad”.

“Estamos mostrando en la ciudad de Neuquén que la política sirve, que hay otras formas en las que se benefician los más humildes, los sectores más vulnerables”, sostuvo, por su lado, el diputado provincial Mariano Mansilla, y agregó que “este municipio tiene un compromiso en todas las áreas que requieren los vecinos y vecinas de Neuquén”.