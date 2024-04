La Cámara baja dio luz verde también al paquete fiscal

Concluida la azarosa votación en particular de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y luego de la tercera tanda de cuestiones de privilegio, se procedió tal cual lo acordado a votar en general el otro proyecto debatido en la Cámara baja: el de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, más conocido como paquete fiscal.

La iniciativa fue aprobada en general a las 14.57 por 140 votos a favor, 103 en contra y 6 abstenciones.

El oficialismo se alzó con esta victoria legislativa con los votos propios, más los del Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y los bloques cercanos.

A continuación, se pasó a la votación en particular que, a propuesta de la diputada Margarita Stolbizer, fue por títulos y no por capítulos.

Sin debate, el oficialismo logró aprobar con 146 afirmativos, 102 negativos y 0 abstenciones el título I de Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social.

Blanqueo de capitales

En la previa a la votación del título II llamado “Régimen de Regularización de Activos” (artículos del 18 al 45) o también conocido como “Blanqueo de capitales”, el diputado nacional Carlos Heller (UP – CABA) afirmó que el dictamen del oficialismo “debe ser rechazado de plano” y señaló que el texto nombrado “exteriorización del ahorro argentino” con dictamen de agosto del 2023, cuando él presidia la comisión cabecera, será el que presentarán.

La principal crítica se dirigió a la creación de la condición “sujeto no residente”, donde planteó que “un extranjero no tiene registrado el dinero en su país, pero puede traerlo acá. En nuestro criterio tiene relación con el lavado de activos”. “Es extraño que estos exresidentes puedan regularizar dinero en nuestro país ¿Cómo aplicarías las leyes antilavado?”, cuestionó.

También, se opuso a que la base imponible esté calculada en dólares porque “es un rechazo a nuestra moneda”. Agregó, también, que “faculta para registrar bienes de terceros”, e ironizó que “los funcionarios del período macrista podrán blanquear”.

La propuesta del Frente de Izquierda en palabras de Nicolás del Caño fue retirar por completo el título segundo de Régimen de Regularización de Activos o blanqueo que “es de lo más grave que se está votando porque significa un premio para la evasión y la fuga”.

En tanto el cordobés Juan Fernando Brügge (HCF) propuso agregados en el artículo 22 respecto de la manifestación de adhesión para que diga: “Deberá manifestar bajo declaración jurada el origen de los fondos tanto en efectivo o el utilizado para adquirir los bienes, acciones o títulos”. Y en el artículo 23 cuando habla de declaración jurada propuso determinar el siguiente párrafo: “Incluida la declaración de origen de los fondos, tanto en efectivo o el utilizado para adquirir los bienes o acciones o títulos en su caso”, y aclaró que “va en consonancia con las recomendaciones del GAFI. Por último, propuso un agregado en el artículo 41 sobre los beneficios que se obtienen de la regularización.

Por el lado de la CC-ARI, la diputada Marcela Campagnoli adelantó el no acompañamiento del bloque porque “puede ser que estemos en las puertas de permitir que entre dinero manchado de sangre”.

Por su parte, la radical Danya Tavela propuso una modificación en el artículo 46 para incluir como sujetos excluidos a los directores y gerentes de las empresas proveedoras del Estado en cualquiera de los niveles en los últimos cinco años a los “efectos de no vulnerar la transparencia entre las empresas respecto de las autoridades y funcionarios públicos”. También planteó establecer como sujetos excluidos “a aquellas personas que han sido beneficiarias de algún tipo de blanqueo en los último cinco ejercicios”.

Como miembro informante, Espert rechazó todo tipo de sugerencia y propuesta de modificación o adhesión. La votación resultó 131 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones.

Impuesto a los bienes personales

El título III que contempla el Impuesto sobre los Bienes Personales -artículos del 52 al 73- resultó con afirmativo con 142 votos a favor, 106 en contra y 2 abstenciones.

Al respecto, la diputada Julia Strada (UP) cuestionó que es “absolutamente incoherente que propongan la reducción de la alícuota de 2,25 la máxima a 0,25%. No han aparecido razones suficientes en un contexto de búsqueda de recaudación tributaria y de eliminación del déficit. No se entiende porqué bajar el impuesto a los bienes personales que la cuota máxima lo pagan solo 125 mil grandes contribuyentes”.

Strada explicó que va reduciéndose la alícuota hasta 2027 a 0,25% “sacándole recaudación al próximo gobierno”. “El pago se hace una sola vez con una alícuota de 0,45% y pagan el 75% del impuesto”, cuestionó y agregó: “Para el régimen general van estableciendo una reducción de alícuota que lo lleva al 0,25% lo cual es su eliminación prácticamente”.

“Para 2024 se pierde 0,41% del PBI, para 2027 o,61% del PBI sobre una recaudación total del 0,68%”, alertó Strada y propuso dejar como estar la Ley de Bienes Personales y que incorpore la exención a inmuebles rurales situados en el exterior del país.

Por el Frente de Izquierda propusieron nuevamente el retiro del título porque “se baja del 0,69 al 0,18 el impuesto. Esto es un robo descarado”. Sin embargo y otra vez, Espert desestimó las sugerencias y modificaciones.

Transferencia de inmuebles

Luego se puso a consideración el título IV sobre la eliminación del impuesto a la transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas -artículo 74- que resultó aprobado con 147 votos afirmativos, 100 negativos y ninguna abstención.

El bonaerense Carlos Castagneto (UP) chicaneó al diputado Espert luego de solicitar que quede sin efecto el artículo 74: “Como se que me va a decir que no, pasemos a votación, para qué vamos a perder el tiempo”, lo que le valió algunos aplausos del Cuerpo.

Restitución del impuesto a las Ganancias

Uno de los ejes más polémicos del paquete fiscal fue el título V -artículos 75 al 95- que vuelve a instalar el impuesto a las Ganancias y que resultó aprobado con 132 votos afirmativos, 113 negativos y 4 abstenciones.

Previo al momento de votar por la modificación en Ganancias, la diputada nacional Romina Del Plá (FIT- U – Buenos Aires) afirmó que “sepan, los trabajadores que nos están escuchando, que les están metiendo la mano en el bolsillo y esto se para con una huelga de los trabajadores”.

Al mencionar el conflicto en varios rubros, manifestó que este “es el reclamo de los trabajadores aceiteros y de la salud que van a ser alcanzados por esta confiscación”. “Los salarios son para alimentación y reclamamos el retiro de todo este paquete”, añadió.

A su vez, la diputada nacional Danya Tavela (UCR – Buenos Aires) afirmó que “es un impuesto correcto” porque “tiene mejoras”, y anticipó que “voy a insistir en restituir algunas exenciones como fallo de caja y horas extras en salud”.

Luego, el vicepresidente radical de la Cámara de Diputados, Julio Cobos, remarcó lo dicho durante el debate general de la ley bases: “voy a sugerir la incorporación de un artículo que tiene que ver con actualizar el monto a deducir de interiores hipotecarios ya que el vigente es del 2003 y está en 20.000 pesos”.

Finalmente, el miembro informante José Luis Espert (LLA – Buenos Aires) se dirigió a los antecesores: “La idea del oficialismo es que el impuesto a las Ganancias nos haga pagar el costo de aumentar el gasto público”. “Rechazamos los cambios y nos mantenemos en la letra original del proyecto”, concluyó.