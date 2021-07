Este sábado se realizará una nueva jornada especial de castraciones gratuitas para felinos en el quirófano de Parque Industrial, prosiguiendo con el programa de control poblacional que la Municipalidad lleva adelante de manera ininterrumpida de lunes a viernes y que ha superado las 19.200 esterilizaciones de canes y gatos en tan solo 18 meses de gestión.

Los turnos ya fueron dados, este servicio no paró durante la pandemia y siempre va acompañado con una fuerte campaña de concientización.

“Por más dispositivos que tengamos, el control poblacional no se puede abordar integralmente si no hay una educación de que no se puede tirar al animal en la vía pública, que no se puede abandonar, que es una crueldad y también un delito penado por la Ley y el Código de Faltas”, remarcó la subsecretaria de Ciudad Saludable, Andrea Ferracioli.

Con esta decisión política a la fecha se efectuaron 590 infracciones, y a partir del convenio firmado entre la secretaria de Ciudadanía Luciana de Giovanetti y la Fiscalía de Estado se llevaron a cabo 38 allanamientos por maltrato a animales.

“La mirada de esta gestión es apostar al nuevo paradigma de las políticas en lo que es la salubridad y control poblacional, considerando al animal no humano como sujeto de derecho, o sea sujeto a una ética elemental de derecho a la vida, al cuidado, al no maltrato y de bienestar, entre otros aspectos”, apuntó en especial de Giovanetti y sostuvo que “el Estado Municipal da el ejemplo con acciones concretas”.

Ferracioli puntualizó al respecto que “atrás de cada quirófano van las capacitaciones en Derecho Animal, en RCP, en Cuidado Responsable, bajamos en un 60% la presencia de huevos y parásitos en las plazas a través de un programa por el cual se efectuaron 15.200 desparasitaciones”. “Todo esto tiene que ver con un trabajo en territorio”, observó.

Acerca de las jornadas especiales de castración, la subsecretaria informó que fueron incorporadas al programa de control poblacional dispuesto en la ordenanza N°11036, y que desde la gestión del intendente Mariano Gaido se incluyeron dentro del plan. “Nunca antes se habían efectuado y los resultados están a la vista”, reflexionó dando cuenta del éxito.

Así, todos los fines de mes, se hace en forma alternada una de gatos y una de perros, pero Ferracioli aclaró que por la alta demanda de esterilizaciones de felinos se tomó la decisión extraordinaria de implementar dos continuas de gatos, una este sábado y otra el mes próximo, y la de canes hacerla en septiembre en un barrio del oeste, con cupo para 100 animales y el acompañamiento de la Agrupación de Abogados y Procuradores en Derecho Animal y del Colegio Veterinario.

Mientras tanto, de lunes a viernes se castran gratuitamente en los 7 quirófanos distribuidos en 4 fijos y 3 móviles, que en este momento se encuentran en Cumelén y Bouquet Roldán, en Rincón de Emilio y el lunes empieza uno en Hi.Be.Pa. El lunes se puede sacar turno para los dos primeros barrios al 2994063969, para Rincón de Emilio al 2995764393 y para Hi.Be.Pa al 29959280956. Y para los quirófanos fijos los días martes, a las 8 de la mañana, por la web de la Municipalidad http://www.neuquencapital.gov.ar.

Por el trabajo que lleva adelante Ferracioli y su equipo han logrado un hogar 150 animales, organizado un dispositivo municipal de búsqueda y rescate de personas en emergencia, talleres de adiestramiento con más de 145 inscriptos, dado charlas en escuelas y colegios, y capacitaciones en los barrios en Derecho Animal, en RCP y de Cuidado Responsable.