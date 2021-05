Jorge Rey: “Pensar en la boleta en papel es retroceder en el tiempo sin justificativos, ni lógica”

“La idea de volver a la boleta en papel es como subirse a la máquina del tiempo y retroceder”, dijo esta mañana Jorge Rey, concejal el Movimiento Popular Neuquino, en referencia a la propuesta del bloque del Frente de Todos desde donde se planteó aplicar la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones municipales de este año.

“Pensar en esto es retroceder sin ningún justificativo u opción lógica. Estamos en un momento crítico a nivel salud y hay q ver cómo se desarrolla todo para llegar al momento de las elecciones de la mejor manera posible”, agregó.

“Sinceramente me desconcertó pensar que la pantalla es un foco de contagio y el papel no, es medio irrisorio, la pantalla se puede limpiar entre votante y votante”, dijo y consideró que nos es momento de cambiar las reglas de juego, “la gente ya se acostumbró, pasar a un sistema de boleta única es complicar las cosas. No es el momento y no da el contexto”.

“No podemos volver al papel, volver a imprimir miles de boletas, si el sistema electrónico funciona bien y está comprobado por las experiencias que ya tuvimos. Lo que propone el concejal es retroceder”.