Jam de dibujo y mural colectivo en la Sala Saraco

By Daniela

La subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén invita a la comunidad a participar de dos actividades libres y gratuitas este sábado en la Sala de Arte Emilio Saraco, ubicada en Avenida Olascoaga y vías del ferrocarril.

A partir de las 15 se realizará “Alto territorio, Sesión I” que propone la construcción de un mural de pegatinas colectivo. Los vecinos y vecinas pueden llevar sus pegatinas (dibujos, grabados, impresiones, etc) que aborden temáticas en torno al territorio (relación con el entorno, ambientalismo, historia,etc.) en formato A4 o A3 de papel de no más de 90 gramos. No es necesaria inscripción previa.

El proyecto Alto Territorio es organizado desde Estampida Gráfica y pretende enmarcar el resultado de las reflexiones de diferentes artistas patagónicos en torno al territorio, la relación del ser humano con su entorno y la forma en que lo habita. En el marco de una perspectiva intercultural se apunta a promover una comunicación y escucha activa, que permita al espectador reconstruir lazos ancestrales destruidos por un sistema fundamentalmente extractivista y deshumanizante.

Además, a las 18 se realizará una Jam de dibujo. En esta oportunidad el diálogo será entre las artes visuales, el diseño de indumentaria y la música. Modelarán en vivo Cecilia Diaz y Camila Vaudagnotto con diseños de Micsi Almendra. La actividad será musicalizada por Cin Onix, artista que es parte de la muestra colectiva vigente “Horror Vacui” 10° edición de la Asociación neuquina de artistas plásticos.