Ella es tan Cargosa presenta Autorretrato con Manuel Moretti

By Franco

Ella es tan Cargosa regresa a las tiendas digitales para sorprender con un nuevo anticipo, y también la primera reversión inédita de una de sus canciones más populares que formará parte del disco con el cual, la banda celebrará sus 20 años de carrera. La banda cancionera del oeste da a conocer “Autorretrato”, una nueva versión amena, fresca e imperdible con la participación especial del músico Manuel Moretti. El sencillo fue grabado y mezclado por el técnico Martín Pomares en el estudio Romaphonic de Buenos Aires, mastering a cargo de Eduardo Pereyra y bajo la producción artística de Germán Wiedemer.

El single viene acompañado de un videoclip oficial realizado por el director de cine Andy Caballero, donde muestran dos fuentes a lo largo de todo el video. Un opening de tono serie policial, que estamos acostumbrados a ver en las plataformas digitales; y además, mediante la técnica de collage la recreación de eventos históricos de la banda tales como la firma de su primer contrato, el Premio Gardel, su primer trastienda; entre otros logros.

“Autorretrato” fue compuesta por los hermanos Manigot en 2010. “Mi hermano Mariano hizo la música y quede fascinado con la melodía. Encontré la letra una madrugada; me encantó escribirla, pero lo cómico fue que era muy temprano – eran como las 6 am – y no podía compartir esa alegría con nadie!” cuenta Rodrigo. Finalmente la canción fue editada en 2011 junto con otras diez canciones para su tercer disco de estudio titulado “11”.

Como punto de partida la celebración de sus dos décadas de carrera, Ella es tan Cargosa proyectó la grabación de su sexto disco de estudio con la idea de reversionar de sus más hermosas melodías y letras como: “Ni siquiera entre tus brazos”, “En redondel”, “Refugio”, entre otras para deleitarnos con una nueva experiencia auditiva. Además de Manuel Moretti, la banda hizo pública la participación de los colegas Emiliano Brancciari de NTVG; Lula Bertoldi (Eruca Sativa); Juan Taleb y Martin Pampiglione de Los Caligaris; Iván Noble y de los propios familiares de la banda. Eso no es todo, Ella Es Tan Cargosa detalla que aún quedan más invitados por develar.

“Enemigo” y “Los días felices” son dos bonus track y los primeros cortes de difusión que presentó la banda para ir asomando lo que será su sexto material discográfico.