Incluye nuevas incorporaciones de personal, llegada de profesionales de Nación para fortalecer el sistema, compra de insumos y respiradores, ampliación del 0800 COVID (0800 333 1002) y el aumento de las multas por no usar barbijo-tapabocas.



Esta mañana el gobernador Omar Gutiérrez junto a los ministros jefe de Gabinete, Sebastián González, y de Salud, Andrea Peve, presentaron el Plan de Contingencia del sector Salud. La iniciativa incluye acciones que ya se están desarrollando como las nuevas incorporaciones de personal, la llegada de enfermeros y kinesiólogos de Nación para fortalecer el sistema, la compra de insumos y respiradores, la ampliación del 0800 COVID (0800 333 1002) y el aumento del monto de las multas por no usar barbijo-tapabocas.

Además, prevé la incorporación de los test rápidos denominados “neokits” para obtener resultados COVID en una hora; la convocatoria a médicos y médicas jubilados del sistema de Salud de la provincia para realizar trabajo territorial bajo modalidad virtual, así como también a personal de los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que posee formación y experiencia afín a temas sanitarios. Contempla también la redistribución de personal en el Castro Rendón y otros hospitales.

Para garantizar el cumplimiento de protocolos vigentes habrá controles municipales en comercios, industrias, servicios, obras de construcción, espacios de actividad física como gimnasios y natatorios.

Durante la exposición, el gobernador enumeró las 29 localidades neuquinas que no registran casos positivos de Covid 19. “Debemos seguir trabajando para que el virus no llegue a esas localidades”, remarcó y agregó que la “estrategia no es mágica sino que depende de la actitud y responsabilidad individual para que el resultado sea colectivo”.

En ese sentido, se refirió al “refuerzo del sistema de salud con personal, tecnología, comunicaciones y movilidad, porque es necesario aplanar la curva de contagios para que el sistema de salud no es estrese y desborde”.

Gutiérrez informó que “aumentó la positividad al 37 por ciento, de cada diez pruebas casi cuatro son positivos” y expresó que “no se sabe de las secuelas que va a dejar el virus en el cuerpo, por eso no da lo mismo contagiarse que no contagiarse, porque la salud se ve seriamente afectada”.

Además, especificó que el índice de letalidad en la provincia es del 1,7 por ciento. “El virus va con nosotros, cuando vamos a la calle estamos en riesgo de contagio, tenemos que preguntarnos si es necesario salir, hay que cumplir con la distancia social, el uso de barbijo, el lavado de manos, reducir la circulación, esa es la estrategia integral”, subrayó.

El mandatario indicó que se dispone de “5.000 neokits y dos termobloques para agilizar los testeos y procesamientos de las muestras para que los resultados de los hisopados sean más rápidos”. También resaltó la disponibilidad “de 220 respiradores y la posibilidad de llegar a 250” a partir de incorporar unos 30 respiradores que están distribuidos en quirófanos. A esto sumó la conformación de un comité de salud para evaluar las cirugías de urgencia y la reprogramación de otras que puedan posponerse.

En cuanto a la atención telefónica, destacó que se sumará personal “para contar con cien operadores diarios para dar contención e información social” y adelantó que “se prevén dos nuevos escenarios de contingencia que serán activados si fuera necesario, pero debemos hacer lo posible para evitar esta situación”.

Gutiérrez mencionó que otra consecuencia de la pandemia son los despidos laborales. “Queremos que la población esté tranquila porque vamos a cuidar cada puesto de trabajo, nadie va a perder el empleo por haber estado contagiado”, aseguró y agregó que “Neuquén fue de las primeras provincias que realizó la apertura de actividades de manera gradual y tenemos que cuidar ese nivel”.

La ministra de Salud hizo un repaso de acciones implementadas en el sector sanitario y destacó la incorporación de personal “se sumaron 401 agentes en el sistema y se puso a disposición además un cupo de 567 agentes eventuales para atender la emergencia sanitaria”.

También hizo alusión a la llegada de enfermeros de Nación, se trata de 12 enfermeros y enfermeras y dos kinesiólogos que se sumaron al equipo del hospital Castro Rendón “para fortalecer el sistema de salud”, comentó y añadió que “hay un trabajo conjunto con Nación y con otras provincias”

Peve también repasó la adquisición de insumos para la atención de 220 camas y la compra de 50 cascos para ventilación CPAP para pacientes adultos.

La ministra dijo que “los trabajadores y trabajadoras de la Salud están cansados, trabajan a destajo, no son máquinas, tienen familias, amistades que hace tiempo no ven y están en riesgo sanitario, por eso quiero agradecer el esfuerzo diario y anunciar que se están sumando profesionales formados en distintas especialidades”.

“El trabajo en territorio es fundamental”, comentó al referirse a la ampliación de los operadores de las líneas telefónicas para que los vecinos llamen y puedan ser atendidos en forma rápida. También mencionó el refuerzo del sistema de salud con personal retirado a partir de la convocatoria a médicos y médicas jubilados para realizar trabajo territorial bajo modalidad virtual.

Peve comentó que actualmente “el diez por ciento del personal de salud está afectado y que la ocupación de terapia intensiva es del 90 por ciento”.

Por su parte, Sebastían González destacó la aplicación de medidas que redujeron la circulación en el conglomerado urbano “por eso continuarán los operativos de prevención en cumplimiento de los cuidados en la vía pública y de circulación”. También habrá “controles municipales de cumplimiento de protocolos en comercios, industrias, servicios, obras de construcción, espacios de actividad física como gimnasios y natatorios”, resaltó.

Además mencionó la convocatoria al personal del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que posee formación y experiencia afín a temas sanitarios. “A partir de la base de datos, sabemos que hay mil agentes potencialmente elegibles en los tres poderes para cubrir espacios de apoyo para la atención epidemiológica y vamos a seguir incorporando en la medida que el sistema de salud lo requiera”.

El jefe de Gabinete informó que “ayer se firmó el decreto por el aumento del monto de multas por no uso de barbijos-tapabocas a 20.000 pesos, no es por un fin recaudatorio, sino que apunta a la responsabilidad social”.

Finalmente expresó “el reconocimiento al sector privado en hacer cumplir las medidas sanitarias para cuidarnos entre todos”.