Covid-19: Fallecieron cuatro personas y hay 99 nuevos casos

By Franco

Por otra parte, informamos el fallecimiento de cuatro personas. Se trata de tres hombres y una mujer: uno hombre de 65 años de Cutral Co, con comorbilidades (obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ex tabaquista), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un hombre de 71 años de Neuquén capital, con comorbilidades (diabetes y enfermedad cardiovascular), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un hombre de 65 años de Plottier, con comorbilidades (hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y enfermedad pulmonar obstructiva crónica), que se encontraba internado en un efector de Neuquén capital; y una mujer de 71 años, de la localidad de Cutral Co, con comorbilidades (hipertensión arterial), que se encontraba internada en un efector de la ciudad de Zapala.

Además, se reportaron 64 nuevas personas recuperadas: 22 personas de Centenario, 14 personas de Neuquén capital, 14 personas de Cutral Co, 13 personas de Plaza Huincul y 1 persona de Pottier. Se trata de 35 varones y 29 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 9 y los 89 años.

Además, cabe aclarar que en el día de la fecha, tras una revisión exhaustiva de la base de datos, se han actualizado las cifras de personas recuperadas de Coronavirus (COVID-19), correspondientes al conglomerado constituido por las localidades de Plaza Huincul y Cutral Co. De esta manera, se incorporaron 23 nuevas personas recuperadas que no habían sido oportunamente registradas.

Es decir que el total de personas recuperadas es de 87.

También se sumaron 113 nuevas personas con sospecha en estudio y se descartaron cuarenta y 46 personas con sospecha en estudio.

Resumen de la situación epidemiológica en la provincia del Neuquén a la fecha:

Total de casos: 8447

Personas en estudio: 449

Personas contagiadas: 2738

Casos descartados: 5260

Personas fallecidas: 48

Casos activos: 1165

Casos recuperados: 1525