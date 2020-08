Guillermo Pereyra: “No vamos a firmar otro acuerdo y muy pronto volveremos a trabajar”

By Franco

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, informó que el 31 de agosto finaliza el segundo acuerdo salarial firmado y progresivamente todos los trabajadores retomaran su puesto de trabajo.

La pandemia por Covid-19 golpeo duro a la actividad de la industria hidrocarburífera y en el mes de abril el Sindicato firmó un acuerdo salarial para que los petroleros que debieron dejar sus puestos de trabajo mantuvieran un sueldo básico.

Pasado los dos meses, el Sindicato tuvo que firmar un nuevo acuerdo (Junio, Julio, Agosto) que vencerá el próximo 31 de Agosto. “La situación es muy mala para todos, ya no se aguanta más. La familia no puede resistir más todo esto, ha visto caer sus salarios” dijo Pereyra. Y agregó “Esto lo hemos observado, reconocido todos los miembros de comisión directiva y les puedo garantizar que no vamos a firmar orto acuerdo”.

El Secretario aseguró de que durante este tiempo no se quedaron con los brazos cruzados y mantuvieron diálogo permanente con el sector empresario para que progresivamente cada uno de los trabajadores del rubro vuelva a su puesto. “Muy pronto vamos a estar en condiciones de informarle a todos los trabajadores sobre el acuerdo al que llegamos. Todos vamos a poner algo, tanto el Gobierno Nacional como el Provincial, las empresas y nosotros los trabajadores. Estamos por el buen camino, para que pronto vuelvan a trabajar” finalizó Pereyra.