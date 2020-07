Nuevas medidas de flexibilización para Neuquén, Plottier y Centenario

Durante la conferencia que reunió a funcionarios del gabinete provincial y a los intendentes Mariano Gaido, Javier Bertoldi y Gloria Ruiz, el mandatario provincial manifestó que actualmente “el 92 por ciento de las actividades comerciales se encuentran funcionando, por eso tenemos que mantener este nivel de circulación pero con orden para poder proteger la salud física, psíquica, social y emocional de la población”.

En este punto, Gutiérrez anunció que el control sanitario de la situación epidemiológica “nos habilita que vuelvan las ferias, la actividad en restaurantes y bares de manera presencial, vamos a habilitar secuencialmente las actividades deportivas, también se autorizan las salidas familiares los días domingo en horario restringido sin tránsito vehicular y las actividades religiosas con el protocolo establecido porque la fe es un elemento fundamental para la población”.

En cuanto a la apertura de establecimientos hoteleros, Gutiérrez expresó que “es una medida que queda a cargo de cada propietario del emprendimiento, pero el gobierno autoriza la apertura de hoteles para el hospedaje de personal esencial”.

El mandatario indicó que “el virus está circulando y debemos cumplir con las nuevas costumbres y hábitos para transitar una nueva forma de convivir, es el dispositivo necesario para cuidar los puestos de trabajo” y agregó que si bien la salida por finalización del número de DNI “no es una medida simpática, nos permitirá no tener un crecimiento exponencial de la curvas de contagios y hoy nos permite ordenarnos en la ciudad”.

Actualmente el sistema sanitario “cuenta con 160 camas con respirador”, informó Gutiérrez y agregó que “mañana llegan diez nuevos respiradores, de modo que tendremos 170 camas con respirador y las tenemos que cuidar como oro, nos tenemos que preguntar si es imprescindible salir, debemos minimizar la cantidad de salidas como una actitud solidaria”.

En este contexto comentó que en los casos de coronavirus “cada cama se utiliza en un promedio de 21 días con la circulación del virus que hay en el conglomerado urbano, por eso no podemos retroceder en la situación sanitaria, el virus sigue estando y tenemos que ser solidarios y tomar los recaudos con un buen

Nuevas medidas



Ferias municipales

Las ferias al aire libre se habilitarán un día a la semana de 9 a 15, las ferias cerradas podrán funcionar de lunes a sábado entre las 8 y las 19, y las ferias de artesanos y manualeros podrán atender los viernes, sábados y lunes, con puestos con separación mínima cada dos metros.

En la ciudad de Neuquén funcionan cinco ferias al aire libre, de las cuales tres se encuentran cerradas, y las dos restantes son de artesanos y manualeros.

En Plottier las ferias al aire libre se habilitan para operar desde el predio de la Expo Plottier, con los feriantes en forma alternada, dos días a la semana (un día para clientes con DNI par y otro para clientes con DNI impar).

La feria de Centenario que funciona al aire libre se habilitará dos días a la semana (un día para clientes con DNI par y otro para clientes con DNI impar).

En todos los casos, las ferias al aire libre y las ferias cerradas, operarán con factor de ocupación restringido (una persona cada 16 metros cuadrados, y no más del 50% de la capacidad habilitada de la feria), habrá controles de ingreso, y acceso de clientes únicamente por terminación de DNI. Además, los feriantes no podrán operar en ferias que no sean las correspondientes a los municipios donde tienen residencia.

Bares y restaurantes

En bares y restaurantes se habilitará la atención al público en salón, de lunes a sábado, de 8 a 20 (coincidente con la hora límite de circulación autorizada, y de “take away gastronómico vigente”). En todos los casos, funcionarán de acuerdo al protocolo vigente; con ocupación restringida a no más del 50% de la capacidad habilitada del salón. El acceso al salón será tomando como referencia la terminación de DNI par/impar del cliente. En el caso de familias, será más flexible, y el DNI de referencia será el del padre, madre o adulto mayor responsable.

Salidas recreativas

En cuanto a las salidas recreativas, el gobernador anunció que los días domingo, se re-habilita la circulación peatonal únicamente para realizar caminatas recreativas en las modalidades previstas en el artículo 1º del Decreto 0547/20. De esta forma, adultos y adultas mayores de 60 podrán realizar caminatas recreativas con una duración máxima de una hora, circunscriptas a un radio de 500 metros desde el domicilio, y entre las 10 y las 13.30 horas; niños, niñas y adolescentes de hasta 15 años podrán realizar caminatas recreativas con una duración máxima de una hora, circunscriptas a un radio de 500 metros desde el domicilio, entre las 14 y las 19 horas.

Actividades deportivas

Se permitirá la práctica de las actividades deportivas habilitadas por Decreto Provincial N° 608/20 y normas derivadas, los días miércoles, jueves, viernes y sábado, entre las 8 y las 20.

Las actividades habilitadas son running individual, sin circuitos; Ciclismo individual; Paddle (hasta dos jugadores); Tenis (hasta dos jugadores); Squash (hasta dos jugadores); Pelota Paleta (hasta dos jugadores); Kitesurf; Canotaje; Hipismo; Golf; Tiro deportivo, en circuitos habilitados; Tiro con Arco, en circuitos habilitados; Patín (individual); Pesca (individual), en espacios y ambientes habilitados. Enduro y Motocross, en circuitos habilitados. Tenis de Mesa (hasta dos jugadores); Bádminton (hasta dos jugadores); Gimnasia Artística (entrenamiento individual); Boxeo (entrenamiento individual); Buceo.

El usufructo de los días para estas prácticas deportivas está limitado por la terminación de DNI par/impar correspondiente de las personas que las practican, y siempre dentro del ámbito del ejido del municipio en el que residen.

En este punto, el gobernador Gutiérrez indicó que a partir del lunes 3 de agosto se habilitará también los días lunes y martes para estas prácticas, “de manera que de acuerdo a la terminación de DNI cada persona tenga tres días por semana para hacer deporte”.

Templos

Sobre la actividad religiosa en templos, se habilita la apertura limitada de iglesias y templos de distintos cultos autorizados, para celebraciones religiosas de hasta 10 personas en templos, los viernes y sábados; entre las 8 y las 20. Vale destacar que el protocolo sanitario básico de referencia es el aprobado oportunamente por el ministerio Jefatura de Gabinete y Ministerio de Salud, mediante Resolución Nº 0749/20.