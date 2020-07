Capacitan a feriantes de la ciudad en protocolos sanitarios

By Franco

Las capacitaciones se realizarán hasta el jueves, en grupos reducidos y bajo estrictos protocolos sanitarios.

Esta mañana comenzaron las capacitaciones a los feriantes de la ciudad. El objetivo es trabajar con cada uno de ellos en los protocolos establecidos en la emergencia sanitaria y estar preparados para cuando el gobierno provincial habilite la reapertura de estos centros comerciales.

María Pasqualini, secretaria de Capacitación y Empleo, contó que comenzaron con las capacitaciones en grupos reducidos de hasta 20 feriantes por encuentro y bajo estrictas normas sanitarias. “Entendiendo que ya están todos los protocolos presentados en provincia y considerando que próximamente se va a producir la apertura trabajamos con ellos para tener todo listo y organizado una vez que nos habiliten”.

Pasqualini mencionó que se decidió abrirlas a todas juntas los sábados de 9 a 15; se venderán alimentos, frutas, verduras y panificación solo envasada; además también se habilitarán los puestos de ropa.

“Se estuvo trabajando con cada uno de los referentes de las ferias, se establecieron los listados de personas que estarán habilitadas para trabajar, y cómo van a funcionar”, agregó.

“Al abrir todas un mismo día, naturalmente la cantidad de puestos se reduce porque muchos de ellos trabajan por ejemplo el sábado en el centro, y el domingo en Unión de Mayo”, comentó la secretaria quien aclaró que solo estarán habilitados para trabajar los feriantes con domicilio en la ciudad de Neuquén.

“Se dio una reducción natural, y es algo que venimos trabajando con ellos, los listados de distribución se hicieron según la cercanía por domicilio para evitar traslado de los trabajadores, y a la par la idea es que al habitarlas el mismo día como tiene una distribución barrial los clientes van a ir a las ferias de cercanía, lo que colabora que haya menos cantidad de gente en cada lugar”, puntualizó Pasqualini.

Respecto al funcionamiento agregó que habrá un solo punto de ingreso y uno solo de egreso para efectivizar los controles, habrá mayor distanciamiento entre los puestos, no podrá haber más de dos feriantes por puesto, no podrán permanecer los menores y no puede haber mayores de 65 años trabajando.

En las capacitaciones además de los detalles sobre el funcionamiento de estas, la Municipalidad de Neuquén entregará a cada feriante una credencial habilitante una vez que sea capacitado que funcionará como su identificación para poder estar en los puestos.

Por último agregó que Ferias que están trabajando bajo la órbita de la secretaria de Capacitación y Empleo son de Parque Central; Unión de Mayo: Gran Neuquén conocida como la de Racedo y Novella; Feria Ceferino y la Feria de Diseño.