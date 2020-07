Habilitan el turismo inter microrregional en el norte y sur neuquino

By Franco

El gobernador Omar Gutiérrez anunció esta mañana la reapertura de la actividad turística de tipo intramicrorregional en aquellas localidades de la provincia que no presentan casos de Covid-19, como la zona de los lagos, con excepción de Aluminé y Villa Pehuenia; y en los pueblos de la microrregión norte. Además, en esos mismos lugares se extenderá hasta las 24 la atención del rubro gastronómico. En todos los casos, las actividades estarán reguladas por los protocolos correspondientes.

En el caso de la cordillerana sur, el turismo local o de cercanía abarca a la microrregión conformada por San Martín de los Andes, Villa Traful, Junín de los Andes y Villa La Angostura. En el norte, a todos aquellas localidades sin casos de coronavirus.

Esta apertura a la actividad turística es de corte local y microregional. Especificamente excluye la posibilidad del turismo del Alto Valle y de otros centros urbanos en la cordillera: “Es sólo para habitantes de estas localidades, para que un vecino o vecina de Villa La Angostura pueda ir a San Martín de los Andes, de San Martín a Junín de los Andes, o viceversa; pero no para quienes habitamos en otra microrregión como la metropolitana de Neuquén capital”, detalló Gutiérrez.

“Esta decisión fue consensuada con los distintos sectores turísticos, que son los que asumen el compromiso de que lamentablemente aparece el virus, serán ellos los que se pongan al frente de establecer las restricciones que sean necesarias”, agregó.

Por otra parte, Gutiérrez adelantó que ya están trabajando en las políticas públicas que implementará Neuquén para la recuperación del sector turístico. Un aspecto es la participación a través de los representantes neuquinos en el Congreso de la Nación en el proyecto de ley de emergencia turística. Otro es la construcción de herramientas para disponer de licencias extendidas y promociones en los destinos para fomentar el turismo provincial: “La idea es que en ese paso podamos disponer, por caso quienes vivimos en Neuquén capital, poder ir a la cordillera los viernes, sábados y domingos y remunerar al trabajador con un día de licencia, más el descuento de una noche de alojamiento”, explicó. De todas formas, el gobernador dejó en claro que se trata de otra etapa aún en estudio; y que en la actual coyuntura pandémica la habilitación de actividades recreativas y turísticas solo alcanza a los habitantes de las microrregiones mencionadas.

Por otra parte, detalló que los domingos se mantendrá un horario de 15 a 19 de restricción de circulación vehicular en esas localidades: “es un espacio mínimo para el encuentro de niñas y niños, de adultos mayores, donde no se puede transitar en automóvil. Para que los chicos y las chicas puedan andar en bicicleta, patines, en skate, etc; sin tener que mirar si viene o no un vehículo”, dijo Gutiérrez.

Por último, dijo que se está trabajando con los concesionarios de los centros de deportes invernales para una futura apertura, que alcanzaría solo a los residentes de aquellas localidades en las que están emplazadas los centros de nieve.