La primera persona recuperada de Covid-19 de la provincia donó plasma por tercera vez

Eduardo es la primera persona que recibió el alta de Covid-19 en la provincia y ya va por su tercera donación de plasma en el Centro Regional de Hemoterapia (CRH).

Es que, desde mediados de junio, la Provincia comenzó a realizar colectas de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 en el marco de un plan estratégico creado por el ministerio de Salud de la Nación, en el contexto de la pandemia, basado en un ensayo clínico que procura obtener un medicamento a partir del plasma sanguíneo de personas que tengan el alta definitiva de la enfermedad.

Como parte de un trabajo articulado entre el Sistema Público de Salud y el subsector privado, la provincia dispone del CRH y de tres Hemocentros en el subsector privado (todos en la Zona Sanitaria Metropolitana), habilitados para realizar el procesamiento de las donaciones de plasma de pacientes recuperados de Covid-19.

Así, mientras Eduardo realizaba su tercer procedimiento de extracción relató cómo fue recibir la noticia de que era Covid positivo y su manera de transitar la enfermedad en aislamiento durante casi un mes. Expresó que “lo importante es saber que de esta no se sale solo”, a la vez que destacó el acompañamiento de todo el personal de salud, familiares y amigos.

Una vez con el alta definitiva recibió el llamado del CRH, en el que lo convocaban a donar plasma. “Me llamaron y me contaron que se había comenzado a realizar este procedimiento en la provincia y que podía servir y ayudar a otros”, recordó Eduardo y dijo: “Mi primera sensación después del llamado fue tengo que ir, y hoy ya voy por mi tercera donación”.

Eduardo, a través de su historia, quiere incentivar a que todas las personas que se han recuperado de coronavirus y puedan donar plasma se acerquen a hacerlo. “Lo importante es venir, acá hay un equipo excelente que te trata de maravilla”, afirmó y reforzó la idea de que es importante derribar los mitos que existen detrás de la donación. “Hay que buscar la forma para que la gente empiece a enterarse. Es muy fácil venir a donar, no pasa nada, salís y seguís con tu vida normal, no he tenido ninguna contraindicación, ni dolor”, aclaró.

Es importante aclarar que el personal del CRH es quien se contacta de manera telefónica con los potenciales donantes -previamente seleccionados-, y les brinda información sobre la donación en sí y sobre el beneficio que ello tendría para las personas con Covid-19.