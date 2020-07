Lanzan las primeras Olimpiadas Virtuales juveniles

La subsecretaría de Juventud, dependiente del Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud, junto a los Ministerios de las Culturas, de Deporte, de Ciudadanía y el Gabinete Joven elaboraron el programa “Olimpiadas Virtuales”, cuyo objetivo es invitar a los jóvenes de la Provincia a participar de un espacio virtual donde puedan mostrar y visibilizar sus habilidades, talentos y destrezas, desarrollados durante este aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado desde el 20 de marzo.

Las Olimpiadas Virtuales están destinadas a jóvenes de 18 a 35 años que residen en la provincia y comenzarán el 15 de julio, Día de las Habilidades de la Juventud y culminarán el próximo 12 de agosto, fecha en la que se festeja el Día Internacional de la Juventud. Las categorías abarcan: artes escénicas, artes visuales, deportivo-recreativo y cocina.

El 15 de julio comenzará la instancia Zonal. Cada joven que desee participar, le hará llegar su propuesta al mail de la micro región correspondiente a su localidad, el referente recepcionará los trabajos en el tiempo estipulado para presentación.

Los trabajos se subirán en las redes los trabajos para su votación. Por zonas se seleccionarán el o la ganadora en cada disciplina. Los y las ganadores/as participarán directamente a la instancia provincial.

En la segunda instancia, participarán aquellas presentaciones que resulten ganadoras en la instancia zonal. Bajo el mismo criterio de tiempos de participación y selección. El ganador por disciplina será el ganador provincial.

En cuanto a los criterios de votación, serán contabilizadas como válidas y positivas todas las reacciones que tengan las obras o videos (me gusta/ me encanta/ me sorprende/ me entristece/ me importa/ me enoja/ me divierte), de las obras publicadas en las páginas oficiales.

Será premiado el o la joven que se registre en la inscripción, al ganador de cada disciplina, en la instancia provincial. Se realizará un sorteo de premios sorpresa, para el resto de los participantes. Además se les otorgara a todos los participantes de las olimpiadas virtuales juveniles, un certificado de participación.