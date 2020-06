Iñaki Basiloff, comenzó a entrenarse tras la habilitación de los natatorios en Neuquén

El nadador, Iñaki Basiloff, confirmado para participar de los Juegos Paralímpicos de Tokio, contó que gracias a que en Neuquén se habilitaron los deportes individuales “desde la semana pasada” pudo empezar a entrenarse, ya que la autorización del gobierno nacional para los deportistas olímpicos no incluye a los que participarán más tarde de los paralímpicos.

Asimismo, el joven de 19 años señaló que durante los casi tres meses de aislamiento pudo seguir nadando en su casa “porque tengo una pileta, que si bien es chiquita, atando un arnés a un árbol me permitió entrenar”, aunque agregó que “hace un mes empezó el frío y se estaba haciendo difícil poder nadar”.

Basiloff contó que, además de entrenar en su pileta, “el dueño del gimnasio al que voy me prestó algunas cosas y me pude armar un mini gimnasio en casa, por lo que me pude mantener bastante bien”.

En tanto, desde que se habilitaron los natatorios, el 8 de junio, el deportista está practicando sus rutinas en dos clubes de la capital neuquina debido a que la institución donde realizaba sus entrenamientos habituales se encuentra en la localidad rionegrina de Cipolletti, la cual integra la lista de las ciudades que presentan circulación comunitaria del coronavirus y no tiene habilitados los natatorios por el momento.

Además, explicó que su entrenador vive en Cipolletti y “no puede cruzar el puente, así que me comunico por teléfono y por mensaje me pasa los entrenamientos”.

Consultado sobre la decisión de Nación de autorizar en primer lugar a los deportistas olímpicos pero que no autoriza a los paralímpicos, Basiloff explicó: “Nosotros tenemos los juegos olímpicos un mes después y están viendo qué protocolos de seguridad vamos a tener porque al ser personas de riesgo hay que tener cuidados más extremos”.

Para finalizar, señaló que su objetivo para los juegos olímpicos del año próximo es “llegar a una final y tener una medalla olímpica”.

Cabe señalar que en la provincia de Neuquén los natatorios se habilitaron con sistema de entrada y salida controlada a los vestuarios que deberán ser desinfectados frecuentemente y se autoriza hasta dos nadadores por andarivel.