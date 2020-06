Destacan la importancia de completar los esquemas de vacunación

Frente a la actual situación epidemiológica es importante tener en cuenta que la vacunación continúa siendo una actividad esencial que los neuquinos y neuquinas no deben postergar dado que, de lo contrario, en el futuro comenzarán a aparecer enfermedades que ahora no se tienen. Por eso es necesario consultar con el centro de salud u hospital más cercano, ya sea de forma telefónica o a través de las redes sociales, para conocer las modalidades de atención particular de cada efector.