Empresas neuquinas registraron una caída en la facturación

El 98,4% de las empresas neuquinas tuvo una caída en la facturación comparando abril de 2020 con el mismo período de 2019, en un contexto de paralización de actividades debido a la pandemia de coronavirus, según un informe del Observatorio Económico de la Asociación de Comercio, Industria y Producción de Neuquén (ACIPAN).

Los datos difundidos hoy muestran los resultados de un relevamiento realizado por el Observatorio entre 200 empresas de todos los tamaños y de más de 30 rubros de la Ciudad de Neuquén, entre el domingo 7 y y el miércoles 10 de junio.

El relevamiento incluyó comercios de indumentaria y calzado, industria gráfica, servicios personales, servicios petroleros, servicios profesionales, construcción, gastronomía, hotelería, alimentos y bebidas.

Precisa el informe que “una de cada cinco empresas (21%) no tuvo ninguna actividad entre el 20 de marzo al 31 de mayo, y un 55% de las empresas tuvo actividad, pero no superó el 40% de su operación normal”.

“El 98,4% de las empresas neuquinas tuvo una caída en la facturación en abril de 2020 en comparación con abril de 2019, mientras que el 88% manifestó́ que su facturación disminuyó más del 50%”, indica el informe.

También destaca que “casi la mitad de las empresas tuvo una caída en los volúmenes de venta (unidades) de entre 80% y 100%, y el 40% de las empresas de entre 50% y 80%”.

En tanto, el estudio precisa que “respecto de sus compromisos habituales, el 14,7% no pudo pagar los servicios públicos, el 27% no pudo pagar los alquileres y el casi 30% no pagó los impuestos”.

Del total de los afectados por esta crisis, el 51% de los empresarios respondió́ que accedió́ a alguna de las ayudas del Estado, mientras que el 19% no pudo acceder; y de los empresarios que tienen empleados, el 10% no podrá́ abonar la totalidad de los sueldos.