El viernes Javier Calamaro se presentará por streaming

El músico y compositor Javier Calamaro ofrecerá el próximo viernes un show por streaming, con la participación virtual de otros músicos y el acompañamiento del pianista Leandro “Chapa” Chiappe, además de dar a conocer el nuevo videoclip de su canción “Milagro” a 17 años de su lanzamiento.

Dueño de una extensa trayectoria que se construyó sobre siete álbumes de estudio en solitario y un pasado junto a Los Guarros, Calamaro contó, en entrevista con Télam, que tenía ganas de “cantar con otro músico sin tener que padecer el mal sonido, que puede ser frustrante”.

No es la primera vez durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio que el artista se asoma por la ventana de la dimensión virtual, y esta alternativa aparece como consecuencia de “haber hecho varios vivos en redes sociales, que tienen una calidad malísima de audio y video”, expresó.

Durante su presentación por streaming, que comenzará a las 22 y cuyas entradas se pueden adquirir en el portal Tickethoy, el músico y compositor repasará “todo lo que se deje con piano y voz y con un loop ‘sincronizador’ entre nosotros -adelantó y continuó- vamos a cantar todo lo que se nos dé la gana y ganas nos sobran”.

Además del reencuentro entre el músico, amigos y su público, se dará a conocer el nuevo videoclip de “Milagro”, canción incluida en “Kimika” (2003), que propone en formato íntimo y acústico y que coloca a la palabra “transformación” a flor de piel.

“Hace un año seleccioné ciertas canciones de mis primeros discos que hoy haría de otra manera, y que ni quería escucharlas ni volver a cantarlas así como eran originalmente. Arranqué con ‘Euforia y Furia’, que tuvo a Coti de invitado”, relató el artista.

“Y aunque tengo otras versiones en gatera -abundó- la más importante para este momento es ‘Milagro’, justamente por ser lo más alejado de su versión original. Lo que fue una canción rapidita y popera, hoy es un viaje intenso, visceral, con un video rupturista”.

Télam: ¿Qué te plantea esta nueva dinámica de show?

Javier Calamaro: Me gusta la cercanía con la gente y estar rodeado de músicos y, lógicamente, es algo que extraño a la hora de cantar frente a un teléfono o una computadora. En cierto momento, haciendo un vivo de Instagram cerré los ojos y me imaginé que había público frente a mí, una platea, un ejercicio que a veces no sale del todo. También hay cierta intimidad que me gusta para hacer confesiones. Después de seis o siete transmisiones por redes sociales me adapté a ese modo de charla íntima.

T: Al margen de los de los shows, ¿cómo estás llevando la cuarentena?

JC: Quarantin Tarantín, así la llamo cariñosamente, porque me gusta. De entrada me puse en “modo creativo” y la música pasó a ocupar todo. La casa pasó a ser un templo, el tiempo se vive hoy sin el frenesí de estar armando mil cosas para después. Este es el lugar y el momento de vivir intensamente un proceso interior, redescubrirse, crear y producir arte. Al menos así viví el encierro hasta ahora…

T: ¿Cómo ves la situación de la industria de la música con la pandemia?

JC: Es cierto que el encierro obligatorio nos dejó sin trabajo, al menos sin cobrar… para los músicos que vivimos de los conciertos es un pequeño desastre. Un detalle dentro del contexto. La realidad es otra. No quisiera sonar mesiánico… Lo que están haciendo es mucho peor que una pandemia.