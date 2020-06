Fernández y Gutiérrez pusieron en marcha la planta de tratamiento de Villa La Angostura

By Franco

El presidente Alberto Fernández, el gobernador Omar Gutiérrez y el intendente de Villa La Angostura, Fabio Stefani, pusieron en marcha hoy la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad, que fue realizada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y por la provincia del Neuquén con una inversión de casi 196 millones de pesos.

La obra había comenzado en 2017 y beneficiará a más de 13 mil vecinos de la localidad. Durante la recorrida de la planta, Fernández y Gutiérrez conversaron con técnicos y operarios sobre su funcionamiento.

La Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales (PTEC) incluyó la construcción de dos módulos bajo el sistema de zanja de oxidación, de los cuales uno sólo alcanzaría a cubrir la demanda de la población estable de la localidad, mientras que el restante servirá para atender la demanda de la población flotante que representa el turismo.

El gobierno nacional financió la obra civil, mecánica y electromecánica de la PTEC, mientras que el gobierno provincial aportó el terreno sobre el que se realizaron los trabajos (más de 35 mil m2) los servicios de energía eléctrica y agua potable; y todas las obras complementarias necesarias como la apertura de los caminos de acceso.

“La Argentina no nació el día que yo llegué al Gobierno, ni va a morir cuando me vaya. Tenemos que construir la Argentina entre todos y todas, y que no sea patrimonio de unos u otros, que sea de los argentinos”, sostuvo el presidente durante la conferencia de prensa que ofreció junto al gobernador Omar Gutiérrez en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes de Villa La Angostura.

Además, destacó: “Tenemos la oportunidad de construir otro país, de construirlo de otro modo, no con la lógica que la Argentina tiene desde tiempo inmemorial, sino construirla entre todos y todas, que la Argentina sea de los argentinos”.