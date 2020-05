Trabajadores de empresas petroleras paran por falta de pago de salarios

Trabajadores petroleros de dos empresas de Neuquén cumplen hoy un paro de 24 horas por la falta de pago “en tiempo y forma” de sus salarios y amenazas de despidos, denunció el sindicato de Petróleo y Gas privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

La medida se lleva adelante en las empresas de servicios petroleros, Motomecánica y Expro y ,según lo informado por la organización sindical, el paro “es total”.

El sindicato que conduce el ex senador neuquino, Guillermo Pereyra denunció que “la empresa Motomecánica no pagó a sus trabajadores en tiempo y forma” porque “aduce que no tiene fondos para cancelar los salarios del mes de abril”.

“Motomecánica admitió que había hecho una interpretación errónea de los acuerdos firmados entre cámaras y sindicatos, y luego se niega a cancelar los sueldos aduciendo falta de dinero, cuando en realidad ya percibió los pagos por tareas realizadas a principios de año”, aseguró la organización sindical”.

Por su parte “Expro incumplió toda la normativa vigente detallada en el Convenio Colectivo de Trabajo (art.3) y pretende despedir a una decena de trabajadores ignorando el decreto (DNU 329/2020), que prohíbe los despidos por 60 días en el marco de las medidas sanitarias tomadas por la pandemia de la Covid-19”, reveló.

En ese sentido, la organización gremial advirtió que “controlará de manera activa el cumplimiento efectivo de las disposiciones legales y del Convenio Colectivo de Trabajo con el fin de garantizar la paz social en tiempos de crisis y accionará de manera inmediata ante incumplimiento de la normativa vigente”.