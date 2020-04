Donación de sangre durante la pandemia

En el contexto de la pandemia por coronavirus (Covid-19), la donación de sangre sigue siendo absolutamente necesaria para aquellas personas que requieren transfusiones por distintas intervenciones o tratamientos.

En la ciudad de Neuquén, quienes quieran donar pueden solicitar un turno en el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) de manera telefónica. De esta forma, se evita que se reúnan muchas personas en el interior del centro, que es un lugar independiente del hospital y al que solo concurren donantes sanos, donde se toman las medidas necesarias de bioseguridad y distanciamiento.

El CRH está brindando turnos los días hábiles y los sábados, de 8 a 14, a través de sus teléfonos de contacto: (0299) 4481213 y (0299) 4482595. Para donar sangre en las otras localidades de la provincia se deberá contactar con el establecimiento de salud para consultar por los días y horarios de los servicios de hemoterapia.

La donación de sangre es un proceso seguro. El centro cuenta con todas las normas de bioseguridad necesarias para brindar una atención de calidad y otorga un permiso a las personas para que puedan llegar sin problemas a realizar la donación.

De acuerdo a los datos del sistema informático Flebes, entre el 16 de marzo y el 15 de abril de este año, se acercaron a donar 432 personas en toda la provincia del Neuquén. “Aumentaron los donantes voluntarios”, destacó Paulina Rodríguez, coordinadora del CRH, y detalló que de ese total 275 personas donaron sangre voluntariamente, 149 lo hicieron para algún familiar o amigo (de reposición) y ocho donaciones fueron por aféresis, es decir, que donaron plaquetas.

El CRH cuenta con un formulario de seguimiento post donación para realizar un control del estado de salud de los donantes a las 72 horas. Se les envía un correo electrónico con un formulario donde se les agradece que hayan realizado la donación y se les solicita que completen un test. De esta manera se realiza la hemovigilancia de los donantes para ver si presentan algún síntoma.

Rodríguez, señaló que “desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo que implementamos fue comunicarnos con los donantes voluntarios que tenemos registrados”.

“Por suerte tuvimos una muy buena recepción, son muy solidarios y ante esta situación de emergencia es muy importante que concurran porque la única manera de contar con unidades de sangre es a través de la donación voluntaria”, expresó la coordinadora del CRH.

El Centro Regional de Hemoterapia está ubicado en Planas 1.915 de la ciudad de Neuquén. El lugar cuenta con una entrada independiente entre el hospital Bouquet Roldán y el edificio de Desarrollo Social.

Requisitos para donar sangre

-Tener entre 18 y 65 años de edad.

-Pesar más de 50 kilos.

-Gozar de buena salud.

-No haber donado sangre en los últimos tres meses.

-No tener tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año.

-No estar en ayunas. Se recomienda ingerir medio litro de agua antes de ir a donar.

-Presentar documento de identidad.

-No haber regresado de un viaje al exterior en los últimos 30 días, como así tampoco de CABA, provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Tierra del Fuego y las ciudades de Bariloche y Loncopué.

-No haber estado en contacto con personas que hayan sido casos probables o confirmados de Covid-19 en los últimos 30 días.

-Si fue diagnosticado como un caso confirmado de Covid-19 no podrá ser donante hasta que se haya cumplido un plazo mínimo de 90 días.