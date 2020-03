Listado prioritario de donaciones

By Franco

El programa Ayudándonos, la herramienta colaborativa neuquina para generar una red de ayuda solidaria entre la ciudadanía en el marco de la pandemia de coronavirus (Covid-19) hizo pública una lista de productos y elementos de donaciones a recibir, de acuerdo a las prioridades establecidas por los ministerios de Salud y de Desarrollo Social,

Ayudándonos se implementa a través de un número telefónico (0800 666 1100) y una página web (https://voluntarios.ciudadanianqn.gob.ar/) sobre tres ejes principales: voluntariado, donaciones y ofrecimiento de servicios y/o espacios.

Para especificar las donaciones necesarias, Salud y Desarrollo Social establecieron un listado prioridades, dividido en equipamiento, ropería, higiene personal, descartables y portadescartables, insumos, limpieza general y alimentos no perecederos.

Equipamiento: camas de una plaza, máscaras de polipropileno, sillas plásticas, mesas de luz plásticas, estanterías modulares metálicas o plásticas (1,20 metros de ancho por 2 metros de alto).

Ropería: sábanas de una plaza (descartables o de tela) frazadas o mantas de una plaza, almohadas individuales, toallones y toallas preferentemente de colores claros.

Higiene personal: jabón de mano (líquido y pastilla) toallas de papel, papel higiénico, jabón blanco, algodón, desodorante, pañales, pañales para adultos y toallitas femeninas, alcohol en gel o líquido, shampoo y cepillos de dientes.

Descartables y portadescartables: bolsas para cestos de basura negras, preferentemente medianas y grandes; vasos descartables, rollos de papel de cocina, pañuelos y toallas de papel, dispenser de jabón y de toallas de papel, tuppers con tapa de tamaños varios, cepillos de dientes, shampoo.

Insumos: rollos nylon cristal de 1,5m x 50m, de 150 micrones; rollos de tela no tejida (friselina) lámparas de bajo consumo, tuppers grandes con tapa, agua mineral, dispenser de agua y cinta de papel.

Limpieza general: elementos de todo tipo como escoba, trapos, palo de piso, desinfectante, esponjas, lavandina, detergente y baldes; envases de plástico con pulverizador, envases plásticos de 250 y 500 centímetros cúbicos, amonio cuaternario y cestos de basura, preferentemente de medianos a grandes; y jabón para la ropa en barra o polvo.

Alimentos no perecederos: deben estar cerrados en su envase original no dañado, con fecha de vencimiento no cercana. A modo de ejemplo se citan lo siguientes productos: azúcar, harina, aceite, pescado enlatado, leche en polvo o leche líquida en envase tetrabrik, arroz, legumbres secas, polenta, tomate en lata, yerba, te, mate cocido, dulces envasados, fideos secos, galletitas varias, cereales, productos derivados de todos los anteriores; y agua embotellada o envasada.

Además de los elementos ya citados, desde el ministerio de Desarrollo Social solicitaron también gafas barbijos y guantes de látex; y colchones nuevos con nylon original.