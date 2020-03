Cerraron bajo custodia el Paseo de la Costa, balnearios y parques

By Franco

Desde hoy, el Paseo de la Costa, balnearios y parques de la ciudad quedarán cerrados y estará prohibido el acceso al público. Con el fin de evitar concentración de gente durante el fin de semana largo, el Ejecutivo municipal dispuso el control estricto en estos espacios que convocan gran cantidad de personas.

“Dentro del paquete de medidas que estamos tomando de prevención vamos a cerrar totalmente el Paseo de la Costa, la Isla 132, todos los balnearios y parques de la ciudad. Específicamente como mensaje hacia la sociedad no vamos a permitir que circulen. Vamos a colocar guardias permanentes para los controles todo este fin de semana largo”, informó el intendente, Mariano Gaido.

“Lo comenzamos a hacer en un trabajo en conjunto con la policía Provincial, Federal, Prefectura, Gendarmería y el gobierno provincial. Estamos todos involucrados en esta tarea y con el mismo objetivo, que la gente se quede en sus casas”, afirmó el jefe comunal.

“No estamos en vacaciones, les pedimos a la agente que no acuda a los espacios públicos, que no vaya a los balnearios, que no vaya a las plazas. Hoy la prevención es muy importante y por eso se están tomando estas medidas que estamos anunciando”, continuó Gaido.

Además informó que como prevención se están colocando cintas alrededor de todos los juegos para niños, y de los gimnasios que se ubican en las plazas y espacios públicos. “El objetivo de esto principalmente es dar un mensaje a los vecinos y vecinas, que no los usen”.

“Tenemos que ser responsable a la hora del uso de los espacios públicos tomemos conciencia que si nos quedamos casa que cuidadnos cuidamos al resto”, dijo Gaido y agregó “todas las medidas que tomamos son para cuidar a los vecinos y vecinas, para cuidarnos entre todos”.