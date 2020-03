Dan por terminada la temporada balnearia en Neuquén

By Franco

Atento a la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Ejecutivo Municipal anunció hoy el cierre de la temporada de verano en los cuatro balnearios habilitados de la ciudad, si bien dispuso guardias esenciales con guardavidas, quienes realizarán tareas de concientización hacia los visitantes a los centros recreativos.

La medida abarca a los balnearios Sandra Canale, Gustavo Fahler (ex Río Grande), Valentina Brun de Duclot (ex Valentina Sur) y Albino Cotro (ex Municipal), que cuentan con gran afluencia diaria de vecinos y vecinas.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que esta disposición es preventiva y tiene que ver con “desalentar encuentros y permanencia de grupos de personas en los balnearios para frenar la circulación de vecinos, tal como indican las medidas precautorias dispuestas por el gobierno provincial tras haber declarado la emergencia sanitaria por el Coronavirus, a la que adhirió la Municipalidad de Neuquén”.

Aclaró que “no dejaremos a los balnearios desprovistos de seguridad acuática”. “Todo el personal de guardavidas permanecerá en sus puestos hasta el 31 de marzo garantizando la seguridad de los vecinos, tal y como estaba previsto, pero con esta nueva medida lo que intentamos es evitar las reuniones, las cercanías innecesarias, el compartir un mate”, explicó.

“Los y las guardavidas permanecerán en los balnearios concientizando a los visitantes respecto de acciones preventivas para prevenir la propagación del virus y entre todos podamos cuidarnos”, concluyó.