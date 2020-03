Cinépolis: El hombre invisible

By Franco

Después de que su abusivo ex novio se suicide, la ingenua viuda Cecilia comienza a reconstruir su vida para mejor. Sin embargo, su sentido de la realidad se pone en tela de juicio cuando comienza a sospechar que su ex novio en realidad no está muerto, como había pensado.

Título Original: The invisible man

Origen: Australia, Estados Unidos

Género: Terror, Ciencia Ficción, Thriller

Director: Leigh Whannell

Actores: Oliver Jackson-Cohen, Elisabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge, Harriet Dyer

Calificación: P-16

Duración: 124 min.

Distribuidora: UIP

